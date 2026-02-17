El Gobierno aprueba ayudas por 7.000 millones por las borrascas, de los cuales 2.100 son ayudas directas para titulares de explotaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 17 un real decreto ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las últimas borrascas. Inicialmente, para la agricultura se han aprobado más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones.

Asimismo, se reducen de 30 a 5 el número de ‘peonadas’ para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios que residan en los municipios afectados.

De igual forma, se destinarán 600 millones a la reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 a la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transporte.

Entre otras ayudas, los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas, que ascienden a 12.400, recibirán 150 euros por persona y día.

Asimismo, se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales, entre otras medidas que ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

«Los recursos movilizados permitirán cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos y mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios y el sector agrícola y el pesquero por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos», ha indicado la ministra.

«El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción», ha añadido Montero, que ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que suscriban el pacto de Estado contra la emergencia climática que ha propuesto el Gobierno. «La realidad no se puede poner en duda», ha dicho al referirse a la sucesión de borrascas.

En ayudas a familias y hogares afectados, el decreto aprobado hoy implicar cuadruplicar el importe de las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en vivienda y enseres y también en establecimientos industriales, mercantiles o de servicios.

Las ayudas directas de 150 euros por persona y día para los desalojados serán compatibles con otras a las que puedan tener derecho, como los daños en la vivienda.

Todas las ayudas van a estar exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, ha indicado Montero.

AYUDAS A MUNICIPIOS

El glosario de municipios afectados por las borrascas se cerrará en el plazo de un mes, cuando se hayan valorado los daños.

Se movilizarán 2.000 millones de euros en transferencias para que esos municipios afronten la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvia e inundaciones.

«Se trata de transferencias, no de préstamos, dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar», ha señalado la ministra.

Montero ha precisado que el Gobierno va a «anticipar y financiar» el cien por ciento de esas ayudas para daños, «más allá de la legislación general que planteaba un 50 % de anticipo y un 50 % de ayuda».

Asimismo, el superávit de 2025, cuando se disponga del dato definitivo, se utilizará para inversiones encaminadas a resarcir los daños causados por las borrascas.

Se flexibilizará la regla de gastos para comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas.

Las ayudas aprobadas contemplan también un plan de empleo financiado con 50 millones que irá dirigido a los ayuntamientos afectados.

MEDIDAS FISCALES

En el apartado de medidas fiscales y de Seguridad Social, las ayudas incluyen la exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026 y una reducción del módulo del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias.

«Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para estos contribuyentes de unos 350 millones de euros», ha dicho Montero.

También se contempla la prestación del cese de actividad hasta el 31 de mayo para autónomos afectados, exenciones a empresas en ERTE por causa mayor o aplazamiento en las cuotas de Seguridad Social.

En agricultura y pesca, se han aprobado más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones y 10 millones para armadores de buques de pesca cuyo puerto base este en las provincias de Málaga, Cádiz y de Huelva por el amarre de la flota.

