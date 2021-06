Debate de la PAC en España: Planas abre la puerta a que el agricultor pluriactivo entre en la definición de agricultor genuino

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cambia de actitud y ahora abre la puerta a que el agricultor pluriactivo entre dentro de la definición de agricultor genuino y para beneficiarse de las ayudas de la PAC. Planas, en una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), ha defendido una nueva definición de la PAC, al asegurar que debe ir » a quien la necesite. Y aunque en a nivel nacional la mayoría de los agricultores son a tiempo completo, en zonas como Andalucía o la Comunitat Valenciana no es así y se debe englobar a todo el sector».

En este sentido, el ministro ha definido que las ayudas se deben centrar «en la agricultura familiar y profesional; en los pequeños agricultores, porque están desapareciendo y eso tiene un coste no solo económico sino social y paisajístico; y en las grandes empresas, que tienen todo el derecho pero a los que hay ajustar porque la necesitan menos, ya que sus ingresos vienen de sus ventas».

Este cambio de actitud y esta voluntad de un ministro que ahora abre la puerta a nuevos cambios, y que era una de las dos grandes premisas que desde Andalucía se ha venido defendiendo en su pulso con el Gobierno, se engloba dentro del buen entendimiento «que estoy notando con Andalucía, donde ahora hay una mejor sintonía que puede ayudar a alcanzar u acuerdo nacional. Creo que avanzamos por el buen camino». Sin embargo, cabe destacar que, por contra, algunas CCAA ya han comenzado a criticar este cambio de postura de Planas y reiteran su apoyo a que se ponga fin a los derechos históricos y se beneficie al agricultor profesional.

UNA PARTE DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN EUROPEOS A RENOVAR LA AGRICULTURA BAJO PLÁSTICO

Respecto a las negociaciones que fracasaron e Bruselas, Planas ha sido claro que «lo importante es alcanzar un acuerdo pero sin olvidar la letra pequeña y la postura de España es que no vamos a aceptar nada que no favorezca los intereses de España». Pese a todo, cree que «en el segundo intento de la negociación espero que lo logremos y haya un acuerdo, porque las posturas no están demasiado lejos, pero sin olvidar que se debe definir un margen de actuación muy claro, que se visualiza en los ecoesquermas, y que nos permita ajustar el traje a la medida de todas las CCAA y de sus particularidades».

De igual forma, ha anunciado una apuesta del Gobierno `para destinar parte de los fondos de recuperación europeos a renovar la agricultura bajo plástico, porque este sector «ha tenido 20 años de gran desarrollo pero ahora necesita un cambios importante, en especial en materia de sostenibilidad, y que queremos impulsar desde el Gobierno». En este sentido, ha puesto como ejemplo el sector de la flor cortada y la planta ornamental, donde la provincia de Cádiz abarca el 72% de la producción andaluza y que «aunque no es un sector agroalimentario es muy importante para el sostenimiento de la provincia».

Finalmente, se ha referido a la polémica sobre la postura del informe España 2050 sobre la ganadería y el consumo de carne, defendiendo al sector ganadero, «de hecho a mi me habría gustado que el ministerio de llamara de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentación», pero sin criticar dicho informe al señalar que «se basa en perspectivas a largo plazo y con el debate sobre las emisiones en pleno auge».

Pero no se muestra pesimista y abre la puerta a mejoras, «ya que también es cierto que la ganadería, en especial la de vacuno, está haciendo importantes esfuerzos en alimentación que puede ayudar a reducir esas emisiones. Hay margen de mejorar, sin olvidar que en el equilibrio está la virtud, sin extremismos».

Tras una visita institucional al Ayuntamiento, Luis Planas se ha dirigido seguidamente a la Finca del Fuente del Suero donde ha realizado un recorrido por las instalaciones y ha asistido a un espectáculo ecuestre de la Yeguada Cartuja-Hierro del Bocado, con motivo del 30 aniversario de su ubicación en la finca jerezana, que está designada desde el año 2019 Centro Nacional de Referencia Zootécnica para el sector equino. El Pura Raza Español es la más emblemática y la única autóctona de las especies consideradas de fomento.