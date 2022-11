Critican el retraso en la publicación de la Declaración Ambiental Estratégica para la aplicación de la nueva PAC

La coalición Por Otra PAC ha lamentado el retraso en la publicación Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del Plan Estratégico de la PAC e insta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) a no retrasar por más tiempo esta declaración. El pasado martes se cumplieron los cuatro meses que marca la ley (21/2013, de 9 de diciembre) para que el Ministerio publicase esta DAE. Se trata de un texto vinculante para la aplicación de un marco normativo que entrará en vigor en menos de dos meses, el 1 de enero de 2023.

La Declaración Ambiental Estratégica debe valorar aspectos clave del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (Pepac) desde el punto de vista ambiental, como son las inversiones en regadío, la mejora del control de la condicionalidad y la retirada del eco-regímen de siembra directa -vinculado al uso de glifosato-, entre otros.

Por ello, la Coalición Por Otra PAC exige que la DAE «no se retrase más, se ponga a disposición pública y espera que aborde de manera valiente éstos y otros aspectos decisivos que garanticen que la aplicación del Plan Estratégico no fomenta impactos negativos sobre el medio ambiente y apoya suficientemente a las fincas en Natura 2000 y de alto valor natural, punta de lanza en la necesaria transición agroecológica».

Desde la Coalición lamentan no sólo que el MITERD no haya emitido aún la DAE, sino que dejar un documento tan importante para el último momento no permite mucho márgen de mejora. «Sería vital contar cuanto antes con la valoración de Medio Ambiente sobre aspectos controvertidos del PEPAC para que la sociedad sepa cómo se ha justificado la incorporación o no de sus demandas. Asimismo que los agricultores y ganaderas conozcan qué compromisos tienen que cumplir de cara a la nueva campaña. También para asegurar un PEPAC completamente alineado con los objetivos adquiridos en el Pacto Verde Europeo».