Convocan a los ganaderos y ganaderas a una protesta en la frontera con Francia ante el desamparo que sufren por la dermatosis

Las organizaciones agrarias UPA y ENBA han convocado un acto de protesta junto a la frontera con Francia en Irún el próximo 15 de enero. «Estamos desamparados y debemos alzar la voz», afirman. El motivo: el desamparo que confiesan sentir ante el avance de la enfermedad dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el país galo y «la actitud pasiva dentro de nuestras fronteras ante esta patología que puede causar graves pérdidas a los productores».

La evolución de la dermatosis en Francia tiene muy preocupado al sector. Siguen apareciendo nuevos focos en zonas situadas cerca de nuestras fronteras, lo que se percibe como una amenaza real especialmente para las ganaderías de la Cornisa Cantábrica y de Catalunya.

Ante esta situación, UPA se dirigió el pasado 23 de diciembre al director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, para tratar este tema y conocer con detalle la situación de la DNC en Francia. Sin embargo, «el Ministerio no ha dado respuesta a esta petición».

MOTIVOS DE LA PROTESTA

Los ganaderos piden rebajar el nivel sanitario oficial de la enfermedad, lo que supondría que si se diera un positivo, en lugar de realizar un vaciado sanitario de la explotación, sólo sería necesario sacrificar a los animales que dieran positivo en la enfermedad, como ocurre con la lengua azul. “Esta calificación sanitaria debería realizarse siempre que no se impida la exportación”, explican desde UPA.

UPA exige una actitud proactiva del Ministerio de Agricultura, dialogando con la Comisión Europea y abandonando la actitud pasiva mostrada hasta el momento.

Las reclamaciones para la protesta pasan también por vacunar íntegramente las comunidades autónomas colindantes con Francia que así lo soliciten. Un control más estricto, o en su caso, la prohibición temporal de las entradas de ganado francés, así como ayudas directas a las ganaderías afectadas por el vacío sanitario que contemple, entre otras cuestiones, la indemnización por sacrificio de ganado, la indemnización por reposición de animales, la indemnización por cese temporal de la actividad, el lucro cesante y el valor de mercado.

Junto a las organizaciones vascas ENBA y EHNE, UPA invita a todas las organizaciones ganaderas a sumarse a esta protesta. “Las reivindicaciones son justas, y necesarias, y ya sabemos que si no alzamos la voz seremos ignorados”, han concluido.