Exigen al Ministerio que «se ponga las pilas» y actúe frente a la dermatosis ante la posibilidad de rebajar el nivel sanitario de la enfermedad

La UPA ha exigido al Ministerio de Agricultura que «se ponga las pilas» y actúe frente a la dermatosis ante la posibilidad de rebajar el nivel sanitario de la enfermedad de A a B, lo que supondría que si se diera un positivo, en lugar de realizar un vaciado sanitario de la explotación, sólo sería necesario sacrificar a los animales que dieran positivo en la enfermedad, como ocurre con la lengua azul.

La evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Francia, con la notificación el pasado 17 de diciembre de tres nuevos focos en la zona francesa de los Pirineos, tiene muy preocupado al sector. Siguen apareciendo nuevos focos en el país vecino, con el agravante de tratarse de zonas situadas cerca de nuestras fronteras. Aunque en Catalunya no se han notificado nuevos casos desde el pasado 24 de octubre, los ganaderos y ganaderas están viviendo con mucha incertidumbre esta situación, porque perciben una amenaza real para las ganaderías de la Cornisa Cantábrica.

Ante esta situación, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se ha dirigido al director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, al que han solicitado una reunión urgente para poder tratar este tema y conocer con detalle la situación de la DNC en Francia, así como la información disponible sobre la propuesta francesa en Europa de rebajar la clasificación de la enfermedad.

UPA pide una reflexión sobre esta posibilidad: la de rebajar el nivel sanitario de la enfermedad de A a B, lo que supondría que si se diera un positivo, en lugar de realizar un vaciado sanitario de la explotación, sólo sería necesario sacrificar a los animales que dieran positivo en la enfermedad, como ocurre con la lengua azul. “Esta calificación sanitaria debería realizarse siempre que no se impida la exportación”, explican desde UPA.

“Nos preocupa la calma con la que el Ministerio está abordando esta cuestión”, aseguran desde UPA. “No podemos dejar que pasen las navidades tranquilamente, porque no estamos tranquilos. Necesitamos conocer los planes de las autoridades en sanidad animal. Nos jugamos mucho”, han sentenciado.