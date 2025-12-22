Cantabria no quiere quedarse fuera de la vacunación de la dermatosis y pide al Gobierno que amplíe el plan inicial

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha instado al Ministerio de Agricultura a que solicite a la Comisión Europea una ampliación del plan inicial de vacunación ante la dermatosis nodular contagiosa tras quedarse fuera de a primera propuesta del MAPA.

Ese plan inicial consistía en establecer una zona vacunal alrededor de los focos de la provincia de Girona, que afectaban a Lleida y Aragón, según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado este lunes.

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha hecho esta solicitud tras la aparición de nuevos positivos por dermatosis en Francia, cerca de la frontera con España.

Los nuevos positivos decretados por el Gobierno francés se ubican en los departamentos de Pirineos Orientales, Aude y Alta-Garona, en los que las autoridades francesas ya han ampliado su plan de vacunación.

La petición que ha realizado el Gobierno de Cantabria en la reunión del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, celebrada la semana pasada, insiste en ampliar esa zona, incluyendo a Aragón, Navarra, País Vasco y Cantabria.

La petición ha sido atendida «parcialmente», estableciendo la nueva zona de protección vacunal en determinadas comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco, pero «ha rechazado» la posibilidad de vacunar en Cantabria alegando que la vacunación «se está llevando a cabo en las zonas más cercanas a los focos».

En España no se han detectado nuevos focos desde el pasado 24 de octubre y los 17 contabilizados hasta el momento se localizan en la provincia de Girona.

A finales de octubre se decidió ampliar el plan de vacunación más allá de la zona de restricción y, hasta el momento, se ha vacunado ya a más del 50 % de la cabaña bovina ubicada en la zona ampliada y al 95 % de la zona restringida.

Cantabria mantiene su programa de vigilancia sanitaria en vigor hasta el próximo 31 de diciembre.