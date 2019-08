La Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (Asevex) ha emitido un comunicado en el que responden al titular de agroinformacion.com y donde aclara que ellos nunca han hablado del precio de la uva en su valoración de la vendimia.

En este comunicado, se señala que “les rogamos que cambien el titular de la noticia que encabeza la nota de prensa que les enviamos el lunes pasado, y procedan a publicar una rectificación lo antes posible.

Ese titular es una opinión de AGROINFORMACION, puesto que en ningún momento se hace referencia al precio de la uva en el texto de nuestra nota de prensa, es más no aparece en ningún momento la palabra uva.

Nosotros nos limitamos a informar a la opinión pública sobre los datos de existencias publicados por el INFOVI y de los precios de los vinos a granel que publica la prensa especializada y el Ministerio de Agricultura.

Nos reservamos los derechos a utilizar “su titular” ante los organismos competentes en caso de que sea necesario y esta Asociación Empresarial se vea perjudicada por ello”.

Aclaración de agroinformacion a esta noticia

Por respeto a la Asociación, nuestra web publica esta nota de rectificación, pero no va a cambiar dicho titular. La labor periodística no es publicar notas de prensa literales ni titular como quiere quien envía la nota quiera. Para eso tiene sus propios medios y si no puede contratar un publirreportaje.

Aunque es cierto que Asevex no nombra la palabra uva en ningún momento (y sin entrar a valorar lo ‘curioso’ que resulta que en una nota de prensa sobre la vendimia no se hable de uva) la clave de esta polémica sobre el titular es la palabra “puede”.

En ningún momento se titula diciendo que Asevex hable del precio de la uva, sino que se señala “Primer aviso de las empresas: Los bajos precios del vino puede afectar al precio de la uva en la vendimia extremeña”. Y como la propia asociación señala en su rectificación obviamente es “nuestro titular”, ya que como medio de comunicación tenemos el deber y la obligación de contar pero también de interpretar, según nuestro criterio, lo que algunas noticias implican o, como en este caso se señala específicamente, “pueden” implicar.

Asevex es libre de adoptar la medidas que considere oportunas, así como nosotros, y aunque lamentamos su contrariedad (que no es nuestro objetivo) y aceptamos su crítica y rectificación no obviamos nuestro derecho a opinar y a valorar que dicha rectificación llega dos días después de publicar la noticia y pocas horas más tarde que desde una organización agraria extremeña se anuncie que les pueden denunciar a Competencia.