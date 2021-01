Andalucía advierte y presiona: «Acelerar la convergencia brusca de la PAC podrá traer recortes del 15 al 19% en el segundo año»

La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este lunes que la UE no está demandando una convergencia brusca de la PAC, «como así ya está implantando antes de tiempo el ministerio en el periodo transitorio», y ha señalado que, si bien el ministerio reconoce ahora que el 1% de los agricultores perderá más de un 20% de las ayudas directas a las rentas en el primer año, no dice nada sobre las pérdidas que sufrirán en el segundo año o sobre los que dejarán de ingresar el 15%, el 17% o el 19%. «Esta convergencia brusca va a provocar un trasvase de fondos entre agricultores en el que no estamos de acuerdo»,

La consejera ha realizado estas declaraciones en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes de participar en la videoconferencia informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea, al ostentar Andalucía durante este primer semestre la representación de las comunidades autónomas, donde ha subrayado la apuesta unánime del sector agrario y de la Junta de Andalucía por una convergencia «más lenta y gradual» que permita a agricultores y ganaderos adaptarse al nuevo marco.

Crespo ha advertido de que la convergencia brusca de la PAC que plantea el texto definitivo del real decreto, que se analiza este martes 26 en el Consejo de Ministros, supone multiplicar por cuatro la velocidad de la convergencia durante los dos años -2021 y 2022- en los que se extiende el periodo transitorio de la PAC.

EL MODELO ANDALUZ: INSISTE EN QUE NO HAY PRIVILEGIOS Y QUE SE COBRA POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

«Andalucía, el sector agrario andaluz y otras comunidades autónomas ya hemos mostrado nuestro desacuerdo con la convergencia brusca y acelerada que quiere implantar el Ministerio de Agricultura», ha incidido la consejera, quien ha pedido al ministerio que reflexione, modifique el real decreto y que dialogue con las comunidades autónomas.

A este respecto, la consejera ha rechazado que Andalucía goce de «privilegios» en la PAC a pesar de ser la que más fondos recibe, ya que es de las comunidades con menos hectáreas por agricultor y sus productores cobran por debajo de la media. Así, ha detallado que mientras la media en España se sitúa en 6.500 euros por agricultor, y en algunas comunidades se alcanza hasta los 10.000 euros, en Andalucía la media es de 5.000 euros por productor.

Asimismo, Crespo ha reivindicado el «modelo agrario andaluz» como un referente en innovación, en sostenibilidad social y medioambiental, en competitividad y como un factor imprescindible para evitar la despoblación de los municipios rurales. «En la nueva PAC hay que recompensar a quienes más han invertido en innovar y en ser más competitivos», ha subrayado, antes de aplaudir la capacidad export