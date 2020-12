Un dinero de la PAC mal repartido: Solo los perceptores de 5 Comunidades Autónomas han ganado más que la media nacional

El dinero de la PAC es el eterno debate de cada reforma. Actualmente, sobre la mesa está el recorte de estos fondos de un 10%, pese a la negativa del Gobierno, que apuesta por la convergencia de los pagos en la nueva PAC. Y es que el cobro medio de los derechos de la PAC es España es de 4.238 euros por beneficiario, pero solo cinco CCAA (Castilla y León, Aragón, Extremadura, Navarra y Madrid) cobran por encima de esa media. El resto de perceptores cobran bastante menos de media, según el último informe del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) sobre la aplicación de este régimen de ayudas en España.

Paralelamente, el número de beneficiarios del pago básico sigue con su tendencia de descenso de los últimos años en 2019. En total, el descenso acumulado desde 2015 es de un 16,2%. En total del pasado año ascendió a 661.869, es decir, 43.522 menos que en 2018, mientras que según los datos del propio Fega durante 2017 los perceptores que no presentaron la Solicitud Única 2018, ascendieron a 40.452 productores.

El FEGA recuerda que en 2018 se registró una disminución significativa del número de beneficiarios y de derechos porque fue la primera campaña en la que se procedió a la retirada de derechos de pago básico por la no utilización de los mismos durante dos campañas consecutivas. En 2019 se mantuvo prácticamente la cifra de derechos de la campaña anterior porque los derechos retirados por falta de activación en 2017 y 2018 de los beneficiarios con pagos inferiores a 300 euros fueron muchos menos; además, añade el organismo, muchos de esos beneficiarios se acogieron al tipo de cesión V2 (compraventa o cesión definitiva de derechos sin tierra de la totalidad de los derechos de un productor que percibe menos de 300 euros); por otro lado, se incrementaron el año pasado los derechos asignados procedentes de la reserva nacional.

El FEGA precisa en su informe que no todos los perceptores que tienen los derechos asignados los solicitan cada año. En 2019 hubo 21.335 productores que no presentaron la solicitud única. Los derechos no solicitados sumaron un importe de 15,24 millones de euros.

El informe del FEGA recoge también los datos relativos a los agricultores y ganaderos que recibieron derechos de la reserva nacional en 2019. En total fueron 3.076 beneficiarios, con derechos asignados por un importe de 16,44 millones de euros. De ellos, 2.596 fueron jóvenes agricultores, que recibieron derechos por valor de 13,55 millones de euros. Los 507 beneficiarios restantes fueron nuevos agricultores, a quienes se asignaron derechos por 2,88 millones.

En lo que respecta a las cesiones, en 2019 se comunicaron un total de 68.642 operaciones (incluidas las rechazadas). Las que finalmente se aceptaron supusieron la transferencia de 132,65 millones de euros. Algo más del 30% de las cesiones comunicadas fueron compraventas de derechos con tierras, el 21,5% fueron arrendamientos de derechos con tierra, el 18% cesiones definitivas de derechos sin tierra y el 13% herencias. En total cambiaron de manos más de 890.000 derechos el año pasado.