Vuelven las movilizaciones: Unaspi convoca protestas en varias ciudades y una tractorada este sábado en Santander por el futuro del sector primario

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario (Unaspi) ha convocado una tractorada este sábado 31 en Santander y movilizaciones en otras ciudades españolas europeas para reclamar al Gobierno de España y a la Unión Europea medidas urgentes que garanticen el futuro de agricultores, ganaderos y pescadores.

«Por tu comida, por tu futuro» es el lema de la concentración prevista para las 12.00 horas en el Paseo de Pereda de Santander, dentro de una movilización nacional con protestas convocadas también en Valladolid, Soria, Zamora, Tenerife y Mazarrón (Murcia), según ha informado Unaspi en sus redes sociales.

Es una convocatoria paralela a la tractorada nacional de este miércoles en Madrid, promovida por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones y que fue suspendida tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

LA PROTESTA COINCIDE CON OTRA MANIFESTACIÓN

La protesta de Santander coincide además con una manifestación por Palestina convocada a las 12.00 horas, que partirá de la plaza de Numancia y finalizará ante la Delegación del Gobierno.

El Ayuntamiento ha informado, en un comunicado, de que la concentración de tractores mantendrá cortado el tráfico en el Paseo de Pereda entre las 12.15 y las 15.00 horas, mientras que la segunda movilización provocará cortes puntuales en varias calles del centro.

Está previsto que los tractores entren en la ciudad a partir de las 11.30 horas por la calle Eduardo García del Río, para continuar por Jerónimo Sainz de la Maza, Marqués de la Hermida y Antonio López hasta llegar al Paseo de Pereda, donde permanecerán concentrados.

Durante el recorrido de entrada y salida, la manifestación de tractores compartirá la calzada con el resto del tráfico, salvo en el tramo reservado para la concentración en la zona marítima, entre la glorieta del Paseo de Pereda y Puertochico.