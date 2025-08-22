Vino, aceite y almendras pagan la factura de un mal acuerdo: la UE no logra ningún producto a arancel cero y sucumbe a la presión de Trump

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos lamenta la formalización del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, que consolida la imposición de unos aranceles del 15% sobre las exportaciones agrícolas europeas, sin incluir ningún producto a arancel cero del sector en excepciones arancelarias, lo que constituye una clara rendición política frente a la presión estadounidense.

Unión de Uniones destaca que el acuerdo presentado facilitará la entrada en el mercado europeo de una amplia variedad de productos agroalimentarios estadounidenses como frutos secos, lácteos, frutas y hortalizas o carne de cerdo. Esto supondrá un mayor competencia para las producciones nacionales particularmente en el caso de los frutos secos y sobre todo la almendra, de la que España es ya el mayor importador europeo, con prácticamente un tercio de la almendra que la UE compra a los Estados Unidos.

La organización agraria explica que sectores estratégicos como el vino y el aceite de oliva, pilares de la exportación agroalimentaria española, asumen el arancel del 15%, sin que se les otorgue ningún alivio. Para España, el impacto es considerable para ambos sectores. En el caso del vino, el pacto amenaza con cortar la notable expansión (del orden del 30%) que el año pasado experimentaron las exportaciones españolas hacia Estados Unidos.

En cuanto al aceite, no puede perderse de vista que esta producción representa cerca del 30 % de las exportaciones agrícolas españolas hacia EEUU y que el arancel impuesto puede suponer un freno importante en ese mercado. Ello dependerá también del acuerdo arancelario al que Estados Unidos llegue también con otros países productores de aceite de oliva.

LOS PELIGROS NO ARANCELARIOS: DEFORESTACIÓN Y CONDICIONAMIENTO SANITARIO Y FITOSANITARIO

Para Unión de Uniones el acuerdo no es bilateralmente equilibrado. La Comisión Europea no ha conseguido incluir ningún producto a arancel cero en la lista de «solo NMF» (arancel cero o casi cero), cuando algunos de ellos, como el propio aceite, no compiten significativamente con el sector agrícola americano.

Por otro lado, Unión de Uniones nuestra su preocupación por el posible desarme de la aplicación del reglamento de deforestación para los exportadores de EEUU, al dispensar a las producciones estadounidenses un «riesgo insignificante» de deforestación. «Es increíble hacer esta concesión mientras a los ganaderos europeos se nos va a traer de cabeza para cumplir este reglamento en nuestras granjas», critican desde Unión de Uniones, opinando que es «otra muestra de que la Comisión Europea sigue apretando las tuercas a sus productores frente a sus competidores de terceros países».

Algo parecido puede decirse de las negociaciones que se abrirán en relación a las barreras relacionadas con el condicionado sanitario y fitosanitario, sobre las que Unión de Uniones considera inaceptables cualquier licencia o flexibilización de normas aplicables en la UE para la entrada de productos de EEUU.

LA AGRICULTURA RELEGADA EN LA POLÍTICA COMERCIAL

Unión de Uniones se pregunta dónde deja este acuerdo las palabras de la Comisión Europea en su «Visión para la agricultura y la alimentación» en la que afirmaba que la UE garantizará […] que el sector agroalimentario europeo no se encuentre en una situación de desventaja competitiva sin la correspondiente reciprocidad. «Si esto es lo que piensa hacer la Comisión para hacer un sector más atractivo, las generaciones futuras europeas se pueden ir despidiendo de su patrimonio agrario» señalan desde la organización.

Asimismo sigue reclamando que la Unión Europea lleve a cabo una política comercial que proteja su modelo productivo, el más ético del mundo; que evalúe las consecuencias de este acuerdo sobre los productos afectados e instrumente medidas para contrarrestar los impactos negativos en los sectores vulnerables.

Unión de Uniones mantendrá una reunión, junto con otras organizaciones, con el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, el próximo miércoles 27 de agosto, sobre la Declaración conjunta entre los Estados Unidos y la Unión Europea.