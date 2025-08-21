La UE abre sus puertas a productos agrícolas de EE.UU, como el cerdo, lácteos o almendra pero pagará el 15% para exportar vino y aceite

La Unión Europea (UE) prevé dar un «acceso preferencial» a su mercado a ciertos productos agrícolas estadounidenses como los lácteos, la carne de cerdo, las frutas y las verduras o los frutos secos, entre otros bienes agrícolas no considerados sensibles para la economía europea. Por contra, en la última negociación no ha conseguido librar de los aranceles del 15% al vino y aceite de oliva.

Así lo refleja la declaración conjunta adoptada por la Comisión Europea y la Casa Blanca que plasma por escrito el acuerdo logrado en julio por la UE y Estados Unidos para evitar una guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado a la UE con aranceles generalizados del 30% y de hasta el 200% en algunos sectores.

El pacto prevé que Estados Unidos aplique un arancel máximo del 15% a la gran mayoría de importaciones de bienes europeos, incluidos los agrícolas y, entre ellos, también a los vinos y bebidas espirituosas y el aceite de oliva pese al particular empeño que había puesto Bruselas por que este sector quedase excluido. De igual forma, el aceite de oliva también verá incrementado sus aranceles al 15%.

PUERTA ABIERTA A LA ALMENDRA, PRODUCTOS LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS Y PROCESADAS, SEMILLAS PARA SIEMBRA, ACEITE DE SOJA Y CARNE DE CERDO Y DE BISONTE

Además de aceptar este arancel, Bruselas ha ofrecido en el marco del acuerdo eliminar los aranceles a los bienes industriales estadounidenses y dar un «acceso preferencial a su mercado a un amplio rango de productos de marisco y agrícolas de Estados Unidos», según recoge la declaración.

Estos incluyen frutos secos, como la almendra de California, productos lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, alimentos procesados, semillas para siembra, aceite de soja y carne de cerdo y de bisonte.

La reducción de aranceles se implementará a través de un sistema de cuotas para cada producto específico que todavía no se ha concretado y que «se publicará a su debido tiempo», según explicó la Comisión Europea.

Bruselas defiende que se han quedado fuera de esta oferta los sectores agrícolas considerados «sensibles» para la UE, como la carne de vacuno y de ave, el azúcar, el arroz o el etanol y que se ha optado por dar mayor acceso a productos que la industria europea necesita y que se abaratarán.

«Estamos creando nuevas oportunidades para aumentar importaciones de productos que la industria de la UE necesita y los consumidores compran, como frutos secos, aceite de soja, ciertos pescados o productos procesados, incluido el ketchup», apuntan.

Sin embargo, los representantes del sector agrícola critican que el acuerdo tendrá un «doble impacto» para los productores europeos: por un lado el arancel del 15% que se aplicará a sus importaciones y por otro la rebaja de los que se aplican a los productos estadounidenses, según explicó a Efeagro el director de la oficina en Bruselas de la organización española de pequeños y medianos agricultores (UPA).

Subraya que el acuerdo podría incrementar los costes de la exportación para productos como el aceite de oliva, vino y frutas, afectando por tanto a la competitividad de las empresas españolas en el mercado de Estados Unidos, al tiempo que abre la puerta a entrada de productos norteamericanos al europeo.

«Desde luego no parece que sea un acuerdo que vaya a beneficiar a agricultores y ganaderos», dijo.

Si bien España no es de los Estados europeos más expuestos al comercio con Estados Unidos, el país sí representa un destino importante para las exportaciones del sector agrícola y pesquero, siendo el primero fuera de Europa y el sexto de todo el mundo, con un 4,8% del total de las exportaciones del sector.