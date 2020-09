Unión de Uniones se suma a una PAC con ayuda a la superficie, sin derechos y una definición de agricultor genuino cercana al profesional

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha trasladado este miércoles 2 en reunión al ministro de Agricultura, Luís Planas, la mala situación de precios que afecta a importantes producciones de la agricultura y ganadería, ha pedido la actuación del Gobierno para revertirla. Sobre la PAC y el futuro Plan Estratégico respaldan la ayuda a la superficie, sin derechos históricos y una definición de agricultor genuino más cercana al profesional.

En la reunión, la organización ha marcado también sus prioridades sobre la aplicación nacional de la futura PAC y ha vuelto a reiterarse en la obligación de cumplir la Ley de Representatividad y convocar elecciones en el campo.

Unión de Uniones ha recalcado las crisis de precios que afecta a los sectores estratégicos como aceite de oliva, vitivinícola, cereales o leche y que, pese a las modificaciones introducidas en la ley, persisten los desequilibrios en la Cadena Alimentaria y la debilidad de los productores.

«Los cambios sobre el papel no nos han permitido negociar mejor el cereal, la vendimia arranca mal, el aceite de oliva no remonta y a los ganaderos nos están presionando para revisar los contratos a la baja con amenazas de no recogernos la leche» enumeran desde la organización.

Unión de Uniones reconoce que no hay soluciones fáciles, ni rápidas, pero duda acerca de la efectividad para hacer valer en el campo los costes de producción efectivo de los nuevos aspectos que el ministro ha anunciado que se incorporarán a la Ley de la Cadena. «Sabemos ya que es lo que no puede hacer el ministro: fijar precios y parar importaciones.Lo que no acabamos de saber es lo que sí puede y tiene voluntad de hacer», apuntan desde la organización, que reclama una mayor implicación del Gobierno.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC, AÚN CON MUCHAS INCÓGNITAS, Y ELECCIONES EN EL CAMPO

Por otro lado, la organización ha expresado su coincidencia, en términos generales, con algunas de las posiciones avanzadas por el Ministerio en cuanto a la definición de agricultor genuino lo más próxima posible al profesional, la aplicación de topes de ayudas directas por explotación y la conversión de derechos históricos a ayudas por superficie.

«Quedan, sin embargo, muchas cuestiones por cerrar que pueden alterarlo todo» expresan sus portavoces, recordando que la futura regionalización, el mecanismo de convergencia de las ayudas, los montantes que se destinarán a ayudas acopladas en ciertos sectores y cómo se estructurarán los futuros ecoesquemas del primer pilar son básicos en el resultado final del apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos. Sobre estos elementos Unión de Uniones se ha venido pronunciado en estos últimos meses con una abundante documentación de análisis y posicionamiento que el Ministerio tiene en su poder.

Por último, la organización ha recordado al Ministerio su obligación de cumplir la ley de representatividad que entró en vigor ya hace más de 6 años y que sigue pendiente de convocar elecciones en el campo para que los agricultores y ganaderos pueden elegir a sus representantes. «Ya está bien de anuncios», manifiestan desde la organización. «Hay que ponerle es fecha a las urnas.Es una cuestión de decencia democrática».