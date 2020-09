La Mesa de Productores de la DO Valdepeñas acuerda paralizar la vendimia por unos precios de «prácticas mafiosas» de la industria

Ante la salida de precios de uva para la presente campaña expuestos por los grupos industriales de la Denominación de Origen Valdepeñas, «fuera de cualquier realidad y al margen del precio real que tendrían que haber alcanzado», la Mesa de Productores de la D.O. de Valdepeñas ha acordado iniciar de inmediato acciones encaminadas a paralizar la vendimia de forma fulminante en esta zona de producción.

Desde esta Mesa de Productores se entiende que bajadas del precio en la uva de D.O. de más del 30% respecto al año anterior, «no obedece a realidad alguna de mercado, sino a prácticas mafiosas llevadas a cabo principalmente por bodegas de la zona como Félix Solís S.A. que pretenden así una vez más volver a estafar al agricultor, cuando ya no tiene capacidad alguna para defenderse en plena vendimia».

No hace más de dos meses, desde este grupo industrial presidido por Félix Solís, junto a Maestros Bodegueros y con el apoyo del Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo y presidente de la D.O. de Valdepeñas y Alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ya se reconocía un incremento en la venta de vinos amparados por esta D.O. en periodo de confinamiento por el COVID de mínimo un 30%, causa además (entre otras), para solicitar un incremento del rendimiento de un 10% en la producción de uva D.O. recogido en el Pliego de Condiciones, ante la “gran cosecha que se avecinaba”.

NO ACEPTARÁN PRECIOS INFERIORES A LOS QUE EN LA PASADA CAMPAÑA SE LIQUIDÓ LA UVA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY DEL VALOR DE LA CADENA ALIMENTARIA

A fecha actual, sin que se haya aprobado dicho incremento en la producción, con una cosecha escasa en variedades tintas y muy mermada en variedades blancas (airen), con el incremento en ventas pregonado a los cuatro vientos, además de la necesidad imperiosa de llenar las miles de barricas adquiridas por los industriales (tan solo Félix Solís S.A. 90.000 y llegará a 120.000, además de las adquiridas por Bodegas Fernando Castro o Navarro López), «hacen ver de forma clara y precisa que el precio publicado no se corresponde con la realidad y sí a un fraude o estafa cara al viticultor».

Es por todo ello, que desde la Mesa de Productores de la D.O. de Valdepeñas «no se entenderán precios inferiores a los que en la pasada campaña se liquidó la uva, atendiendo así mismo a lo dispuesto en la Ley del Valor de la Cadena Alimentaria, que estipula que han de superar como mínimo los costes de producción, condición que con mucho, con los precios publicados para la presente campaña no se cumple. Desde el miércoles 2, se dará lugar a una campaña informativa a viticultores que estén desarrollando las labores de vendimia, para informarles de los acuerdos adoptados en la Mesa de Productores y que de forma inmediata se proceda a paralizar la vendimia hasta no se resuelva este problema en el precio de las uvas, pudiendo llevar más adelante acciones más contundentes a tal de conseguir dicho fin».

Finalmente, pese a su convecimiento de que hay que paralizar la vendimia desde esta Mesa de Productores de la D.O. de Valdepeñas se hace un llamamiento a todos los poderes públicos, con Emiliano García Page a la cabeza como presidente de la Comunidad Autónoma, «para que haga un llamamiento a la cordura de estos industriales y no lleven a la más absoluta ruina a un sector fundamental y esencial en estas tierras y pueblos de la Comarca de la D.O. de Valdepeñas, mediante el uso de unas prácticas mafiosas, propias de un estado feudal y no propias de los tiempos en que nos encontramos».