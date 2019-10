La decisión de la Asociación de Bodegas Artesanas de Sanlúcar de Barrameda (Asaba) de querer comercializar sus vinos como manzanilla descalificada sin el amparo de la Denominación de Origen (DO), que precía abrir una grieta dentro de la propia DO, parece que se agrieta a sí misma. Si esta Asociación pedía el respaldo de la organización agraria ASAJA Cádiz-ASEVI, ésta ha respondido que “no entra ni entrará en conflictos que perjudiquen al sector y velará por el cumplimiento de todas las decisiones que se acuerden en el Pleno del Consejo Regulador, como no puede ser de otra forma”.

La organización destaca que trabaja por la rentabilidad del Marco de Jerez (uva, mosto y vino) y por la defensa de sus viticultores independientes en todas las cuestiones que tengan que ver con un aumento de la rentabilidad del viñedo.

ASAJA-ASEVI tiene definida dos líneas claras de trabajo: la primera modificar el Pliego de Condiciones para que todo lo que vaya en una botella de vino de Jerez sea origen 100% Jerez, es decir; que los productos complementarios (alcohol o mosto concentrado, etc) tengan su origen en uva de Jerez. En esta línea de trabajo la organización cuenta con el apoyo de algunas bodegas importantes del Marco y cooperativas y trabaja de forma constructiva y conjunta con el sector para que se sumen el resto de bodegas y cooperativas. La otra línea de trabajo es al que tiene que ver con la concentración de la oferta del sector productor con vistas a poder ser más competitivos.

Por todo ello, desde ASAJA-ASEVI se señala que “nunca ha entrado en conflictos con el tema del Bag in box y nunca lo hará. Es un tema que no atañe de forma directa a los intereses de sus asociados, que es producir y vender uva”. Además la organización aclara que seguir removiendo estos temas solo consigue dañar al sector, cuando además existe una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el uso de este envase. Nos guste o no, tenemos que avanzar y buscar puntos de encuentro y no de desencuentros, que propicien un aumento de rentabilidad del Marco (repitiendo rentabilidad de la uva, mosto y vino) que haga atractivo nuestro sector.