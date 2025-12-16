Un respiro por un buen trabajo: los aranceles definitivos impuestos por China al porcino español será del 9,8%, un 50% menos respecto al actual

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA creen que los aranceles definitivos impuestos por China al porcino europeo constatan el trabajo «bien» hecho por España porque a la gran mayoría de las empresas nacionales se les aplicará una tasa del 9,8%, un 50% menos respecto al gravamen provisional actual.

Los líderes de las tres organizaciones Pedro Barato (Asaja), Miguel Padilla (COAG) y Cristóbal Cano (UPA) han coincidido en hacer esta valoración tras conocer el anuncio hecho por las autoridades chinas este martes sobre la investigación que el gigante asiático abrió por posible dumping de la carne de cerdo europeo.

En una rueda de prensa en la que han presentado los detalles de su presencia en la protesta del campo europeo el próximo jueves en Bruselas, las tres organizaciones han hecho alusión a este asunto para detallar que en el proceso de investigación España ha hecho su trabajo «francamente bien», en palabras de Barato.

Padilla (COAG) ha apuntado que «las cosas se han hecho bastante bien» porque España ha demostrado ser «uno de los países más rigurosos» durante la investigación y eso China «lo ha compensado»; un comportamiento de las autoridades chinas que se ha visto reflejado también, según su punto de vista, en la regionalización que han aceptado del problema de la Peste Porcina Africana surgido en España.

Para UPA, la decisión de China es «el fiel reflejo del trabajo bien hecho por parte de las empresas y de las administraciones para informar y sacar el mejor resultado» posible.