China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la UE: en el caso de España se quedarán entre el 15,6 y el 20%

El Ministerio de Comercio de China anunció este viernes 5 que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta un 62,4 % a una serie de productos porcinos y derivados en el marco de una investigación ‘antidumping’ en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos. En el caso de España, estos aranceles serán desde el 15,6% hasta un 20% por colaborar con las autoridades chinas.

En un comunicado divulgado en su página web, Comercio indica que los mencionados aranceles temporales se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas; para las que sí, el arancel será de un 20%, excepto en las empresas tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6% de la española Litera Meat al 32,7% de la holandesa Vion.

Entre las firmas españolas afectadas por el mencionado 20% figuran nombres como El Pozo, Noel, Campofrío, Cárnicas Cinco Villas, Friselva o Sánchez Romero Carvajal.

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría «causando daños» al sector chino. A su término, Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.

LA CARNE ESPAÑOLA DE PORCINO SE VERÁ AFECTADA

No obstante, cabe recordar que esta investigación excluye al jamón ibérico, uno de los productos más representativos de la gastronomía española a nivel mundial, o a los embutidos, que apenas venden en China.

El país asiático es un importante destino para despojos y partes menos cotizadas en Europa como orejas, morros o pies de ese animal.

La UE llegó a destinar a China un 55% de sus exportaciones de cerdo en 2020 ante la falta de producción tras una grave epidemia de peste porcina africana, pero la cifra bajó al 30% en 2023 a medida que se recuperaba la cabaña nacional.

En el caso concreto de España, en 2024 se exportaron unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20 % del volumen total exportado y el 12,5 % del valor de las ventas exteriores del sector, según datos citados por la patronal porcina Interporc.

Además, la carne de cerdo es, según informes del Gobierno español, la segunda partida más importante dentro de las exportaciones agroalimentarias del país, tan solo por detrás del aceite de oliva.