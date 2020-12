Un otoño cálido y seco cierra una década con récords cálidos mientras se espera un invierno seco y caluroso

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha hecho público su avance climático del otoño de 2020, que ha resultado cálido y seco para el conjunto de España. Hay que destacar que ninguno de los otoños de la actual década ha resultado frío. Es decir, los últimos diez otoños han sido, todos, más cálidos de lo normal. El de este año registró una temperatura media sobre la España peninsular de 14,8ºC. Esto es, 0,5ºC por encima de la media del período de referencia 1981-2010.

El otoño resultó cálido o muy cálido en la mitad occidental de la España peninsular y en las regiones del litoral mediterráneo, mientras que fue normal en amplias zonas del interior de la mitad este peninsular, llegando a ser ligeramente frío en algunos puntos del este de Castilla-La Mancha. En Baleares resultó entre normal y cálido, y en Canarias fue en conjunto muy cálido. Mientras que septiembre fue normal, aunque cercano a cálido, octubre fue el más frío de la última década. Y en contraste, noviembre fue muy cálido, concretamente el segundo más cálido del siglo XXI y el más caluroso de la década 2011-2020.

En cuanto a las precipitaciones, el otoño ha sido catalogado como seco, ya que estas quedaron un 14% por debajo de los valores normales para la estación. No obstante, este valor promedio encierra importantes contrastes entre regiones, y así, mientras que fue húmedo o muy húmedo en zonas del centro y suroeste de la España peninsular, Cantábrico oriental, centro y norte de la Comunitat Valenciana y en puntos del noreste de Cataluña, resultó seco o muy seco en el sureste peninsular y en amplias zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Navarra, Aragón e interior de Cataluña. En Baleares fue seco o muy seco, mientras que en Canarias tuvo un carácter muy variable de unas zonas a otras. Aunque los tres meses del otoño registraron precipitaciones inferiores a la media, septiembre y octubre fueron secos, mientras que noviembre tuvo un carácter normal.

A pesar de haberse tratado de un otoño con menos lluvias de las habituales, hay que destacar que a lo largo del trimestre fueron frecuentes los episodios de precipitaciones intensas. Por destacar algunos, la borrasca Odette dejó, a finales de septiembre, tempranas nevadas en los Pirineos y cordillera Cantábrica. A mediados de octubre, la borrasca Bárbara provocó precipitaciones muy intensas en el oeste de la Península, especialmente en el sistema Central, acompañadas de fuertes rachas de viento; y a comienzos de noviembre, las lluvias fueron especialmente abundantes en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona.

SUCESIÓN DE RÉCORDS CÁLIDOS

Coincidiendo con la finalización de la década, AEMET ha hecho un breve análisis de los récords de temperatura registrados en los últimos diez años. Para ello, tomando como base alrededor de ochenta estaciones meteorológicas repartidas por toda la geografía y con datos disponibles durante al menos cuarenta años, se buscaron los distintos récords de temperatura registrados en la última década.

Se han registrado 1.509 efemérides de temperatura en el período 2011-2020, de las cuales 1.430 fueron récords cálidos, en donde la variable alcanza un valor por encima del récord previo, y tan solo 79 récords fríos, en donde la variable alcanza un valor más frío al del récord previo. Es decir, el 95% de los récords de temperatura registrados en el último decenio ha correspondido a récords cálidos, mientras que tan solo el 5% han sido récords fríos en España. Por cada récord frío, se han producido 18 récords cálidos en la última década en nuestro país.

Los récords cálidos también se han sucedido a nivel mundial. Hemos vivido el septiembre y noviembre y el tercer octubre más cálidos en el planeta desde que hay datos, es decir, desde 1880. La extensión de hielo marino en el Ártico fue la menor para un mes de octubre, y la segunda menor para un mes de septiembre y noviembre desde que éste se monitoriza, es decir, desde 1979. En Europa, el otoño de 2020 ha sido más cálido, con unos meses de septiembre y octubre, así como el segundo noviembre más cálidos del continente desde 1880. Muy posiblemente 2020 será declarado el año más cálido en Europa desde 1880 y uno de los 3 años más cálidos en el Planeta; de hecho aún disputa un posible primer puesto mundial con 2016, a expensas de los valores que marque diciembre.

Estas evidencias del cambio climático tienen consecuencias o impactos ya tangibles; los más directos se reflejan en nuestra salud. Así en las últimas dos décadas, la mortalidad asociada a calor en personas mayores de 65 años se ha duplicado al incrementarse un 53,7% en el mundo, según el informe de The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2020. Y es que el calor se vincula a una sobremortalidad asociada a enfermedades preexistentes como diabetes, enfermedades respiratorias y fundamentalmente enfermedades cardiovasculares.

UN INVIERNO MÁS SECO Y CALUROSO DE LO NORMAL

El invierno astronómico, que comenzará el 21 de diciembre a las 11:02 hora oficial peninsular, será probablemente más cálido de lo habitual en España, y más seco de lo normal en Canarias y la península ibérica, con mayor probabilidad cuanto más al oeste

El avance de la tendencia del tiempo previsto para el periodo enero-febrero-marzo de 2021 indica que existe una mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercil inferior en Canarias y la península ibérica, con mayor probabilidad cuanto más al oeste. La información se completa añadiendo que existe una mayor probabilidad de que la temperatura alcance valores superiores a los normales en España considerando el periodo de referencia 1981-2010. Concretamente, el escenario más probable es que la temperatura media de estos tres meses se sitúe en el tercil superior. Eso supone que en la península y Baleares esa temperatura media trimestral estará, al menos, 0,7ºC por encima de lo normal, aunque en algunas zonas ese valor va a ser superior, como por ejemplo en el noreste peninsular.