Un nuevo foco de gripe aviar en una granja de pollos en Ataquines, Valladolid, que se suman a otros dos focos en Móstoles y Alcorcón

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado este lunes 20 un foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de pollos en Ataquines, Valladolid, dentro de la zona de vigilancia del foco confirmado el pasado 15 de octubre en Olmedo. Un caso que se suma a otros dos casos de gripe aviar en Móstoles y Alcorcón

Durante este año, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ha confirmado 14 focos en España en aves de corral. En el conjunto de Europa se han contabilizado 316 focos en granjas y 928 en aves silvestres (49 en España).

La sospecha del nuevo foco se inició el 17 de octubre a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los Servicios Veterinarios Oficiales. Ese día se visita la granja, con un censo de unas 54.000 aves, se inmoviliza de forma preventiva y se toman las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que ha confirmado el positivo.

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente trabajan de forma coordinada, junto con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en la adopción de las medidas necesarias para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a las explotaciones.

EN MADRID SE SIGUEN INCREMENTANDO LOS FOCOS

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha incrementado las medidas específicas de protección en gran parte del sur y el oeste de la región al confirmarse otros dos brotes de gripe aviar en las localidades de Móstoles y Alcorcón.

Se trataría del tercer brote de influenza aviar altamente patógena (H5N1) detectado en la zona en apenas un mes tras un primer caso detectado a finales de septiembre en la localidad de Alcobendas y un brote mayor confirmado el 1 de octubre pasado en una explotación ganadera de gallinas en la localidad de Valdemoro.

Por este motivo, el Gobierno regional ha establecido la adopción de mayores medidas específicas de protección en gran parte del sur y del oeste de la región, según se recoge en la última resolución adoptada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a la que ha tenido acceso Efeagro.

En concreto, las medidas de prevención se extenderán a los municipios de Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Boadilla del Monte, Arroyomolinos, Alcorcón, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid, Sevilla la Nueva, Getafe y la zona suroeste de la ciudad de Madrid.