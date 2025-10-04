Más de medio millón de aves han tenido que ser sacrificadas solo en los últimos tres focos de gripe aviar de Madrid y Valladolid

La Comunidad de Madrid activo un protocolo preventivo de actuación al detectar un foco de gripe aviar en una explotación de gallinas de Valdemoro, que afecta a unas 450.000 gallinas. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha declarado dos focos nuevos en Valladolid con otros 100.000 animales afectados más. En total, más de medio millón de aves han sido sacrificadas por esta enfermedad en estos tres casos.

En el presente año, con la confirmación de los tres focos, suman un total de nueve los focos detectados en aves de corral en España, localizados en las provincias de Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Valladolid y Madrid.

Adicionalmente, desde el inicio de la actual temporada se han detectado 40 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y otros dos en aves cautivas en el País Vasco y Andalucía.

450.000 GALLINAS SACRIFICADAS EN MADRID

En la Madrid, las gallinas están repartidas en cinco naves: cuatro en jaula y una en suelo. Según ha explicado en un comunicado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, el foco detectado es del subtipo H5N1 de la enfermedad, una zoonosis que se transmite a humanos en casos muy excepcionales, y no puede adquirirse a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados.

Tras su confirmación, desde la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación se ha procedido a la aplicación del protocolo de actuación, donde se establecen zonas de protección (en 3 kilómetros a la redonda) y de vigilancia (en 10 kilómetros a la redonda).

Asimismo, se ha comunicado a la Dirección General de Salud Pública, al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), a los alcaldes de municipios incluidos en las zonas de protección y vigilancia, así como al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Además, el Ejecutivo autonómico ha establecido una serie de medidas sanitarias. Entre ellas que se establece que queda prohibida la utilización de pájaros de los órdenes anseriformes (patos o gansos) y charadriiformes (gaviotas) como reclamo de caza, así como la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral y la cría de aves de corral al aire libre.

OTRAS 100.000 GALLINAS AFECTADAS EN VALLADOLID

En las explotaciones ubicadas en Aguasal y Olmedo (Valladolid) se han encontrado dos focos de influencia aviar de alta patogenicidad, subtipo H5N1, considerados de carácter secundario al mantener vínculos epidemiológicos con el foco comunicado el pasado 19 de septiembre en Olmedo, según la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.

La Consejería de Agricultura activó el 29 de septiembre el protocolo del Programa de Vigilancia de la influenza aviar en España de 2025 tras detectarse un incremento de mortalidad en ambas granjas que se encuentran dentro del perímetro de restricción del foco declarado el 19 de septiembre, con un censo aproximado de 14.000 gallinas camperas en la primera y 88.000 ponedoras en la segunda.

El lunes día 29, los servicios veterinarios oficiales visitaron las granjas y procedieron a su inmovilización preventiva y la toma de muestras oficial.

De acuerdo con la normativa europea para este tipo de casos, se procede a la realización de la encuesta epidemiológica para conocer el posible origen del foco, el sacrificio y destrucción de las aves de la explotación, y las tareas de limpieza y desinfección correspondientes, alcanzando entre los tres casos ese más de medio millón de aves sacrificadas.