Un aforo del olivar con muchas dudas: advierten de que si no llueve en las próximas semanas se perderá bastante cosecha de aceituna

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, advierte que la previsión de producción de aceite de oliva presentada por la JUnta de Andalucía para la campaña 2025/2026 depende en gran medida del cielo, «porque si no llueve en las próximas semanas se perderá bastante cosecha de aceituna», a la vez que confía que los precios en origen del aceite mantengan su línea ascendente hasta alcanzar los 5 euros, «cifra que consideramos clave para cubrir los costes de producción en el olivar tradicional y que los agricultores obtengan rentabilidad».

Por esto, UPA Granada valora con prudencia el aforo de aceite de oliva presentado por el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, que estima para la provincia 556.500 toneladas de aceituna para almazara, con las que se obtendría una producción de 117.200 toneladas de aceite de oliva, un 5,5% menos que la campaña anterior. Cifras que, no obstante, la variabilidad climática hace imposible asegurar su cumplimiento, ya que el proceso de maduración y acumulación de aceite se concentra en los meses de octubre y noviembre. De ahí que el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, sea muy realista e insista: “Si no llueve en los próximos días, se perderá bastante cosecha de aceituna”.

UPA Granada subraya que el desarrollo de la campaña está condicionado por la evolución meteorológica. Nicolás Chica Escanes recuerda el peso que tiene el olivar de secano en la provincia, que supone más del 90% del total de la superficie, y advierte que en amplias zonas los olivos ya presentan síntomas de estrés hídrico y se observa una caída temprana del fruto.

“LOS PRECIOS DEBEN ESTABILIZARSE EN UNAS CIFRAS CON LAS QUE CUBRAMOS LOS COSTES DE PRODUCCIÓN EN EL OLIVAR TRADICIONAL”

De ahí que el secretario general de UPA Granada considere que el aforo de la Junta es ligeramente superior a las cifras que la Organización maneja a nivel interno, con las que “estimamos una producción que rondará las 100.000 toneladas de aceite”. Desde UPA Granada “insistimos en que las precipitaciones de primavera ayudaron a recuperar parcialmente los olivares, pero el exceso de calor en junio dañó el cuajado y el tamaño del fruto”.

En cuanto a los precios en origen, Nicolás Chica Escanes es claro: “Los precios deben estabilizarse en unas cifras con las que cubramos los costes de producción en el olivar tradicional”. UPA Granada recuerda que el sector llega a esta campaña con un mercado estable, con precios en origen de 4,28 €/kg para el virgen extra en septiembre. Chica Escanes defiende que “no puede haber caídas artificiales en los precios; deben mantenerse estables, justos para el productor y razonables para el consumidor”.

“No hay motivos para que los precios no sigan su tendencia al alza hasta alcanzar al menos los 5 euros, cifra que estimamos clave para cubrir los costes de producción en el olivar tradicional y obtener un mínimo de rentabilidad”, afirma Nicolás Chica Escanes.

Asimismo, UPA Granada destaca la buena evolución de la campaña de comercialización que está a punto de finalizar, por lo que “pedimos que la industria y la distribución garanticen márgenes que cubran los costes de producción, evitando la especulación o una presión a la baja de los precios”, esgrime Nicolás Chica Escanes.