La Junta avanza que la cosecha de aceite de oliva en Andalucía caerá un 5,5% la próxima campaña ante el enfado del sector que pide cautela

La producción de aceite de oliva en Andalucía en la próxima campaña caerá un 5,5% con respecto al año anterior, aunque seguirá siendo un 20% por encima de la media de las cinco últimas cosechas, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en Jaén destacando que se prevé una producción de 1.080.900 toneladas de aceite de oliva en Andalucía, la comunidad que concentra el 80% de la producción nacional. El sector pide cautela ante estos datos, ya que su cumplimiento está supeditado a que llueva en las próximas semanas.

Pese a las lluvias de la última primavera que aliviaron el déficit hídrico, la previsión de producción se ha visto empañada por las olas de calor prolongadas de este verano y la falta de precipitaciones en este inicio del otoño.

La provincia de Jaén, con una previsión de 475.000 toneladas y un rendimiento del 20,7%, acaparará el 44% de la cosecha andaluza de aceite de oliva. A Jaén le sigue Córdoba, con una previsión de 269.100 toneladas y casi el 25 % del total andaluz. Y resultan llamativos los importantes incrementos previstos en Cádiz (+95 %), Almería (+70 %) y Málaga (+54 %).

PARA EL CONSEJERO, «LOS PRECIOS LOS MARCA EL MERCADO», PERO VE IMPORTANTE «NO VENDER POR DEBAJO DE COSTES»

En materia de empleo, la campaña del olivar prevé 18,7 millones de jornales, el 63% de ellos en la recolección de la aceituna. Un tercio de ese empleo se dará en Jaén, la provincia hegemónica con 600.000 hectáreas de superficie oleícola.

El consejero de Agricultura ha calificado los datos del aforo como “muy positivos”, aunque ha advertido de que la producción final dependerá de la climatología de los próximos meses, según los datos del aforo presentado en la sede de la Fundación del Olivar del parque tecnológico del olivar, Geolit.

Fernández-Pacheco no ha entrado a valorar los precios del aceite de oliva. «Los precios los marca el mercado», ha señalado, aunque ha advertido de la importancia de «no vender por debajo de costes».

Sobre la producción por variedad, la Hojiblanca vuelve a predominar con un 60 por ciento de producción, seguida de la manzanilla con el 30 por ciento y la gordal con el cinco por ciento. En este sentido, el aforo destaca la subida de la Hojiblanca en la provincia de Sevilla con un 48 por ciento, que se impone un año más a la Manzanilla, que representa el 40 por ciento.

EL SECTOR PIDE CAUTELA ANTE ESTAS PREVISIONES A LA ESPERA DE VER CÓMO EVOLUCIONA LA METEOROLOGÍA Y PIDEN PRECIOS POR ENCIMA DE LOS COSTES

Por su parte, las organizaciones agrarias han apelado a la cautela ante el aforo de cosecha en el olivar andaluz al considerar que las previsiones de producción que auguran que caerá un 5,5% la próxima campaña se pueden ver alteradas por la climatología de las próximas semanas.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, asegura que los datos del aforo «demuestran la incertidumbre de la cosecha, que se verá ratificada siempre y cuando lleguen unas esperadas y absolutamente necesarias lluvias generalizadas que permitan recuperar la cara que tiene el campo».

Cózar advierte de que «si no llueve se puede perder gran parte de la producción», y ha asegurado que «resulta tremendamente complejo pronosticar un aforo en una campaña como la que se presenta debido a las condiciones climáticas que se pueden dar».

El responsable de Olivar de COAG Andalucía y secretario de Organización de Jaén, Francisco Elvira, señala que “aunque los datos parecen acertados, tenemos por delante el mes de octubre antes de empezar la recolección de los primeros aceites”.

«Hay que tener en cuenta distintos factores. Por un lado que durante el mes de octubre y noviembre la aceituna está madurando y formando aceite, que el 50% de la provincia de Jaén es olivar de secano y que las últimas lluvias han sido muy desiguales en la provincia, por tanto la incertidumbre aún es alta», ha dicho Elvira.

Finalmente, ha abogado por seguir reivindicando que «como mínimo el agricultor tiene que percibir sus costes de producción, como dice además la Ley de la Cadena».

Por último, el gerente de ASAJA en Jaén, Luis Carlos Valero, ha manifestado que las previsiones de una cosecha similar a la del pasado año hace que «no se esperen tensiones en los precios del aceite de oliva» que, ha añadido, deberían mantenerse en los niveles actuales.