Tranquilidad en las cotizaciones en la lonja de León como es habitual al finalizar el año agrícola y ganadero

A punto de la finalización del año, los mercados se inclinan hacia una estabilidad propia de estas fechas, los vendedores realizaron ventas las semanas anteriores y por tanto los fabricantes se surtieron de mercancía.
Así en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 23, repetición de precios a excepción de los corderos que se incrementan levemente en 5 euros unidad, cerrando así el ovino un año en el que la demanda ha superado a la oferta, incluso en las épocas que solían ser más flojas en consumo interno.
Repetición también en el vacuno, en unas fechas de incremento del consumo pero puesta la vista ya en el inicio del año, debido a que tanto la carne de pollo como la de cerdo es más competitiva, aunque la falta de oferta debe estabilizar los precios
En el sector de los cereales repetición en todas las categorías, la cosecha de maíz en la provincia sigue paralizada debido a las lluvias y se está a la espera de una estabilidad que vuelva a reactivar las siegas, quedaría aún por cosechar en el entorno del 20-25% de la superficie sembrada, lo que equivaldría a unas 16.000 hectáreas.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 23-12-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|192,00
|192,00
|=
|Cebada **
|185,00
|185,00
|=
|Triticale
|182,00
|182,00
|=
|Centeno
|166,00
|166,00
|=
|Avena
|138,00
|138,00
|=
|Maíz *
|217,00
|217,00
|=
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|1,40
|1,40
|=
|Negra
|2,90
|2,90
|=
|Palmeña Redonda
|2,00
|2,00
|=
|Planchada
|2,05
|2,05
|=
|Plancheta
|2,10
|2,10
|=
|Pinta
|1,10
|1,10
|=
|Riñón de León
|1,55
|1,55
|=
|Redonda
|1,40
|1,40
|=
|PATATAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Agria
|120
|120
|=
|Jaerla
|S/C
|S/C
|Kennebec
|130
|130
|=
|Red Pontiac
|120
|120
|=
|Red Scarlett
|100
|100
|=
|Yona
|100
|100
|=
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|185,00
|185,00
|=
|Alfalfa paquete deshidratado
|225,00
|225,00
|=
|Paja 1ª (Cebada)
|33,00
|33,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|130,00
|130,00
|=
|Forraje
|100,00
|100,00
|=
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520*
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes octubre-noviembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10818*
|0,10818*
|=
|Leche de cabra
|0,12020*
|0,12020*
|=
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes noviembre.
Media provincia León E.Q. mes de noviembre leche oveja 13,139 y leche cabra 9,55 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|7,70
|7,70
|=
|Cabritos hasta 11 kg
|7,70
|7,70
|=
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|100,00
|105,00
|▲
|Corderos 15,1-18 kg
|105,00
|110,00
|▲
|Corderos 18,1-23 kg
|110,00
|115,00
|▲
|Corderos 23,1-27 kg
|115,00
|120,00
|▲
|Corderos 27,1-35 kg
|125,00
|130,00
|▲
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|230,00
|230,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.400,00
|1.400,00
|=
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.200,00
|1.200,00
|=
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Hembras 201-250 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Hembras más 250 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos 200-250 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos 251-300 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos más de 300 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,50/5,50
|4,50/5,50
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,50/7,00
|5,50/7,00
|=