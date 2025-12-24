Tranquilidad en las cotizaciones en la lonja de León como es habitual al finalizar el año agrícola y ganadero

A punto de la finalización del año, los mercados se inclinan hacia una estabilidad propia de estas fechas, los vendedores realizaron ventas las semanas anteriores y por tanto los fabricantes se surtieron de mercancía.

Así en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 23, repetición de precios a excepción de los corderos que se incrementan levemente en 5 euros unidad, cerrando así el ovino un año en el que la demanda ha superado a la oferta, incluso en las épocas que solían ser más flojas en consumo interno.

Repetición también en el vacuno, en unas fechas de incremento del consumo pero puesta la vista ya en el inicio del año, debido a que tanto la carne de pollo como la de cerdo es más competitiva, aunque la falta de oferta debe estabilizar los precios

En el sector de los cereales repetición en todas las categorías, la cosecha de maíz en la provincia sigue paralizada debido a las lluvias y se está a la espera de una estabilidad que vuelva a reactivar las siegas, quedaría aún por cosechar en el entorno del 20-25% de la superficie sembrada, lo que equivaldría a unas 16.000 hectáreas.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 23-12-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 185,00 185,00 = Triticale 182,00 182,00 = Centeno 166,00 166,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 120 120 = Jaerla S/C S/C Kennebec 130 130 = Red Pontiac 120 120 = Red Scarlett 100 100 = Yona 100 100 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 185,00 185,00 = Alfalfa paquete deshidratado 225,00 225,00 = Paja 1ª (Cebada) 33,00 33,00 = Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes octubre-noviembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10818* 0,10818* = Leche de cabra 0,12020* 0,12020* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes noviembre.

Media provincia León E.Q. mes de noviembre leche oveja 13,139 y leche cabra 9,55 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,70 7,70 = Cabritos hasta 11 kg 7,70 7,70 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 100,00 105,00 ▲ Corderos 15,1-18 kg 105,00 110,00 ▲ Corderos 18,1-23 kg 110,00 115,00 ▲ Corderos 23,1-27 kg 115,00 120,00 ▲ Corderos 27,1-35 kg 125,00 130,00 ▲ Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =