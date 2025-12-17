Cierta estabilidad en las cotizaciones de los cereales en una lonja de León premiada con el Arado de Plata por su trabajo

En un escenario de cierta estabilidad en los cereales, la lonja de León agradece el reconocimiento por parte de ASAJA Palencia con la entrega del Arado de Plata máxima distinción que otorga esta organización agraria.

Se reconoce así una labor muchas veces poco agradecida y sujeta siempre a la crítica. Recordar que la lonja de León no fija precios, sino que refleja la realidad de los mismo en su zona de influencia, y de las transacciones realizadas entre agricultores y almacenistas los días previos a su realización.

Esta labor informativa es muy importante tanto para que los agricultores sepan en que rango se mueven los precios, como de base a los diferentes informes estadísticos que hacen las administraciones.

En cuanto a las cotizaciones de los cereales hoy ha marcado una cierta estabilidad con una leve bajada de 1 euro en tonelada la cebada y de subida de 2 euros en tonelada en el maíz, esta última debida principalmente a la corrección del mercado local puesto que en general para todos los cereales las noticias de los mercados internacionales no son buenas, debido a la fortaleza del euro y a la debilidad en los precios del petróleo, lo que tensa los precios a la baja.

Repiten precios patata y alubia.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 17-12-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 186,00 185,00 ▼ Triticale 182,00 182,00 = Centeno 166,00 166,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 215,00 217,00 ▲

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =