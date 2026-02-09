TractoresALaCalle calientan los motores rumbo a Madrid para visibilizar la situación del sector frente a las políticas agrarias y los recortes

Unión de Uniones y Unaspi anuncian que este lunes 9 ya se han puesto en marcha tractores desde distintas regiones como Castilla y León o Galicia para llegar a Madrid este miércoles con motivo de la tractorada que han convocado ambas organizaciones. Una protesta que solo podrá contar con 500 tractores y un trayecto más controlado por orden de la Delegación de Gbierno.

Unión de Uniones prevé que hasta la capital lleguen agricultores y ganaderos de distintos puntos del Estado, desde Galicia hasta Andalucía, para reivindicar y poner el acento en las políticas agrarias que, lejos de ir dirigidas al campo, estarían acabando con la soberanía alimentaria y provocando grandes diferencias y competencia desleal con países terceros.

La organización recuerda que, a pesar de la paralización del acuerdo UE-Mercosur por el Tribunal de Justicia de la UE no significa que se haya abandonado su puesta en marcha, dado que la Comisión Europea estaría intentando que entrara en vigor provisionalmente, por lo que hay que seguir manteniendo el pulso.

En este sentido, los convocantes destacan que «aunque el acuerdo es lo que ha trascendido más en los medios de comunicación, el campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos. Así, los productores no pueden competir sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino».

La falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional, los recortes de la PAC, casi condenada a desaparecer, o los protocolos de sanidad animal que no están actualizados y/o no se implementan con agilidad son otros de los grandes temas que llevan a las organizaciones a la calle, con el objetivo de que el campo sea de verdad una cuestión de estado.

«No es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos. Es la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud», comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

#TRACTORESALACALLE: DESDE COLÓN HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA POR RECOLETOS Y PASEO DEL PRADO

La organización recibió el viernes 6 de febrero la resolución gubernativa en la que se prohíbe la entrada de más de 500 tractores a Madrid. En esta comunicación, además, por motivos también de seguridad, se ha modificado el recorrido y la comitiva discurrirá al completo desde la Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, no pudiendo acceder los tractores a la calle Santa Isabel y obligándoles a continuar la marcha.

A pesar de esto, las cinco columnas siguen siendo las mismas: Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del Rey, si bien algunas de las rutas se han subdividido en distintas vías de entrada a la capital. [Se adjunta a esta NdP la resolución para que se puedan tener los recorridos exactos de cada ruta]

A la llegada al Ministerio de Agricultura (13.30H aprox.) Unión de Uniones y Unaspi celebrarán un acto reivindicativo en el que participarán todos los territorios de la organización agrarias y entregará la tabla reivindicativa a las autoridades competentes.