Unión de Uniones y Unaspi concuerdan ir juntas en la tractorada del 11F y llaman a la unidad del campo para protestar de forma conjunta

Unión de Uniones y Unaspi (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes) han alcanzado un acuerdo para participar de manera conjunta en la tractorada convocada por la primera para el próximo 11 de febrero, una movilización que expresará de forma contundente, con la presencia de más de 1.500 tractores y miles de personas, el rechazo del campo a las actuales orientaciones de las políticas agrarias y reclamará un cambio urgente de rumbo de las mismas.

Tras el ofrecimiento expreso realizado por Unión de Uniones a Unaspi, ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España para invitarles a sumarse a la tractorada convocada para el 11 de febrero próximo, Unaspi ha recogido el guante compartiendo la tabla reivindicativa y comprometiéndose a implicarse de manera activa para alcanzar el objetivo compartido de mostrar a las diferentes administraciones una respuesta amplia y contundente del sector agrario.

Por su parte, tras haber recibido la invitación formal también el resto de organizaciones, solo UPA se ha molestado en declinarla. Unión de Uniones considera que esta ha perdido su oportunidad para demostrar a los agricultores y ganaderos que el campo está por encima de otras cuestiones. Y, respecto a las otras, critica que, aunque se quisieran sumar, ya sería tarde.

HACEN UN LLAMAMIENTO AL CONJUNTO DE AGRICULTORES Y GANADEROS PARA QUE SE SUMEN A ESTA MOVILIZACIÓN COMO UNA EXPRESIÓN COLECTIVA DEL CAMPO ESPAÑOL

Unión de Uniones y Unaspi subrayan que la gravedad del momento, en el que se decide cuestiones fundamentales para la pervivencia económica y social del sector, exige altura de miras, responsabilidad y unidad de acción.

La tractorada del 11 de febrero tiene como objetivo que entren en Madrid más de 1.500 tractores y más de 10.000 personas procedentes de distintos territorios, como muestra clara del malestar existente y de la determinación del sector para exigir soluciones reales, eficaces y urgentes. Ambas organizaciones consideran que solo una movilización masiva, plural y unitaria permitirá trasladar con la fuerza necesaria este mensaje a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad.

Unión de Uniones y Unaspi hacen un llamamiento al conjunto de agricultores y ganaderos para que se sumen a esta movilización como una expresión colectiva del campo español en defensa de su dignidad, su rentabilidad y su futuro.