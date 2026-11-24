La Junta de Andalucía y el sector agrícola almeriense han mantenido este pasado lunes una reunión de trabajo para analizar la evolución de la plaga del Thrips parvispinus en los cultivos hortícolas de Almería y abordar conjuntamente posibles nuevas actuaciones que permitan reforzar su prevención y control.

El encuentro, celebrado en la sede del Centro de Innovación CIT COEX, en La Mojonera, ha contado con la participación del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural,, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado de todo el equipo de la Consejería, y representantes de Asaja, Coag, UPA, Ecohal, COEXPHAL y Hortyfruta, con el objetivo de compartir un diagnóstico de la situación y avanzar en la búsqueda de soluciones ante la preocupación existente en el sector.

Fernández-Pacheco ha trasladado que la lucha contra esta plaga constituye en estos momentos la “prioridad número uno de la Consejería de Agricultura” y ha destacado que todos los departamentos y equipos técnicos implicados están trabajando de manera coordinada para hacer frente a esta situación.

Cabe recordar que hace unos días el propio consejero urgía al Gobierno de España a dotar a los agricultores de «herramientas eficaces que ya se usan en otros países europeos» para combatir el Thrips parvispinus, una plaga que está poniendo en jaque al cultivo del pimiento en la provincia de Almería y Granada.

Asimismo, desde COAG de Almería ya se ha advertido de que se han arrancado más de 1.200 hectáreas de pimiento en la provincia por la expansión del Thrips parvispinus.