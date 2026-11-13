La Junta andaluza urge al Gobierno a dotar a los agricultores de herramientas eficaces frente al parvispinus que ya se usan en Europa

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha urgido al Gobierno de España a dotar a los agricultores de «herramientas eficaces que ya se usan en otros países europeos» para combatir el Thrips parvispinus, una plaga que vuelve a poner en jaque al cultivo del pimiento en la provincia de Almería y Granada.

Durante una visita a un invernadero en Berja (Almería), Fernández-Pacheco ha trasladado su preocupación por la evolución de esta plaga, cuyos efectos están siendo más graves en esta campaña en Almería. «Si entre octubre y diciembre de la campaña pasada tuvo que arrancarse el 3,5 por ciento de la superficie de pimiento afectada, a finales de octubre de este año el porcentaje ya alcanzaba el 6 por ciento», ha explicado.

El consejero ha recordado que Almería produce anualmente alrededor de un millón de toneladas de pimiento en una superficie de 13.500 hectáreas, por lo que ha advertido de la importancia de actuar «cuanto antes» para evitar que los daños sigan aumentando.

Fernández-Pacheco ha señalado que las medidas fitosanitarias actualmente disponibles, incluidos los protocolos de control biológico establecidos por la Junta, resultan «insuficientes» para frenar esta plaga, insistiendo en que «la solución pasa por la autorización de sustancias activas».

A petición del propio sector, la Consejería ha vuelto a solicitar hace un par de días al Ministerio de Agricultura la autorización excepcional del Spirotetramat, cuya anterior petición fue denegada el pasado 22 de octubre y pese a que esta sustancia ha sido autorizada en otros países de la Unión Europea. Además, se ha solicitado también la autorización del Spinetoram, otro fitosanitario que, según los expertos, podría contribuir al control de esta plaga.

SIN RESPUESTA LA PETICIÓN

El consejero ha lamentado que, por el momento, no haya respuesta por parte del Gobierno central y ha recordado que hubo quienes anunciaron públicamente hace una semana que el Ministerio estaba trabajando en la autorización de una sustancia activa, concretamente sulfoxaflor, y que «habría noticias en los próximos días».

Con relación a este fitosanitario, Fernández-Pacheco ha destacado que, según le trasladan los expertos, ya está autorizado para otras plagas y puede utilizarse en el cultivo del pimiento sin necesidad de una autorización excepcional.

«Los agricultores necesitan soluciones, necesitan herramientas y las necesitan cuanto antes. El Gobierno tiene que estar a la altura de la gravedad de esta situación y escuchar a quienes están sufriendo sus consecuencias», ha concluido.