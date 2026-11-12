Andalucía se suma al sector y pide de nuevo al Gobierno que autorice sustancias activas eficaces que frenen el parvispinus en el pimiento

La Consejería andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha vuelto a pedir este miércoles al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que autorice sustancias activas eficaces como medidas de auxilio ante el avance de la plaga del Thrips parvispinus en el cultivo de pimiento en invernadero en las provincias de Almería y Granada.

Así, a través de otra carta escrita, la Junta de Andalucía ha reclamado en nombre del sector productor, representado por Coexphal, la autorización excepcional para la comercialización y uso de los productos fitosanitarios formulados a base de las sustancias activas Spinetoram y Spirotetramat para el control de esta plaga.

Tal y como ha explicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, «después de haber sido denegada por parte del ministerio nuestra petición de autorizar de forma excepcional el Spirotetramat y, ante el avance de esta plaga y la eficacia limitada de los productos que se están utilizando, hemos solicitado también la autorización del Spinetoram, otra sustancia activa de origen biológico recomendada por los expertos para hacer frente a esta enfermedad».

Al respecto, Fernández-Pacheco ha señalado que en Andalucía se emplean técnicas de control biológico de plagas aproximadamente en el 97 por ciento de la superficie de cultivo de pimiento bajo abrigo, por lo que los productos empleados en este cultivo deben ser compatibles con este sistema de producción.

«Las sustancias activas actualmente autorizadas para el control de Thrips parvispinus presentan una eficacia limitada y riesgo de desarrollo de resistencias, lo cual dificulta el manejo de la enfermedad, de ahí que el sector productor nos siga insistiendo en la necesidad de hacer frente a esta situación», ha abundado.

Cabe recordar que esta misma semana, la propia Coexphal había enviado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una caja de pimientos dañados por la plaga de Thrips parvispinus, acompañada de una carta en la que le acusa de «inacción» ante este problema.

La plaga del thrips parvispinus en el cultivo de pimiento en invernadero está provocando graves daños en el principal cultivo de Almería. Tanto es así que, entre octubre y diciembre de la campaña 2025/2026, se arrancó el 3,5 por ciento de la superficie de pimiento y, hasta finales de octubre de la presente campaña 2026/2027, se ha procedido al arranque forzoso del 5,8 por ciento. El resto de la superficie continua en producción con presencia casi generalizada de la plaga en mayor o menor medida y provocando daños de diversa intensidad.