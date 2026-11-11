Para que se vea qué está pasando: Coexphal envía a Planas una caja de pimientos dañados por una plaga y le acusa de «inacción» para frenarla

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha enviado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una caja de pimientos dañados por la plaga de Thrips parvispinus, acompañada de una carta en la que le acusa de «inacción» ante un problema que, según sus cálculos, ha provocado pérdidas de 540 millones de euros en las últimas cuatro campañas.

Bajo el encabezamiento «Sr. Ministro, ¿No le gustan los pimientos?», la organización ha remitido una misiva en la que reclama al Gobierno autorizaciones excepcionales de sustancias activas para combatir este insecto, que está comprometiendo la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas de la provincia.

La caja contiene varios pimientos con las cicatrices provocadas por la plaga, además de material de la campaña «Pimientos con Marca», una iniciativa con la que Coexphal pretende visibilizar los daños que está sufriendo uno de los principales cultivos de la horticultura almeriense.

En la carta, firmada por su presidente, Juan Antonio González Real, la asociación ha indicado que es difícil comprender que mientras agricultores, cooperativas, comercializadoras y técnicos se movilizan contra esta amenaza, el Ministerio haya mantenido una «posición de inacción» ante una demanda que ha calificado de «razonable, proporcionada y extraordinaria».

Coexphal ha argumentado que países como Italia, Alemania, Grecia, Eslovenia, Francia y Portugal ya han recurrido a autorizaciones excepcionales de sustancias activas para hacer frente a esta plaga, por lo que ha reclamado que los productores españoles puedan disponer de las mismas herramientas.

«Los agricultores no piden privilegios. Piden apoyo», ha dicho la organización, que ha insistido en que tampoco reclama ventajas competitivas, sino igualdad de condiciones respecto a otros productores europeos.

La asociación ha cifrado en 360.000 toneladas la producción de pimiento que se ha dejado de obtener desde la campaña 2022/2023, unas 90.000 toneladas anuales, debido tanto al arranque de cultivos como a las superficies que han dejado de plantarse ante las dificultades para controlar el insecto.

Esta reducción, que Coexphal sitúa en una media del 10% por campaña en producción y comercialización, representa, según sus estimaciones, 360 millones de euros menos en origen y unos 540 millones en destino durante las cuatro últimas campañas.

«SEÑOR MINISTRO, EL PIMIENTO ES MUCHO MÁS QUE UN CULTIVO. ES EMPLEO, RIQUEZA, EXPORTACIÓN, INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO RURAL»

La organización ha defendido que el sector ha realizado un importante esfuerzo para contener la expansión de la plaga mediante el refuerzo de las medidas preventivas, el asesoramiento técnico, el seguimiento de focos y la aplicación de protocolos de gestión de restos vegetales.

También ha destacado la intensificación del control biológico, una práctica implantada dentro del control integrado en el 99 % de las explotaciones de pimiento, así como la posibilidad de establecer un paro biológico extraordinario para reducir la presión de la plaga entre campañas.

Coexphal ha recordado además su participación en la Mesa de Sanidad Vegetal impulsada por la Junta de Andalucía y ha planteado que el Ministerio se incorpore a este espacio de trabajo para contribuir a la búsqueda de soluciones.

La asociación ha asegurado que no pretende cuestionar el modelo europeo de reducción de materias activas ni renunciar al control biológico, sino conseguir que una situación excepcional reciba una respuesta igualmente extraordinaria.

«Señor Ministro, el pimiento es mucho más que un cultivo. Es empleo, riqueza, exportación, innovación, sostenibilidad y desarrollo rural», ha afirmado en la carta, que concluye apelando al Gobierno para que demuestre que efectivamente le gustan los pimientos.