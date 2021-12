Tensión agraria: Asturias Ganadera se defiende de las críticas y tilda de ilegítimas a las OPAS

Siguen los malos tiempos en Asturias con una división en el sector agrario y en especial en el de los ganaderos lácteos. Si hace unos días las Organizaciones Agrarias ASAJA, COAG y UCA hicieron público su posicionamiento en relación a «ciertos colectivos emergentes que dicen defender a los ganaderos y que se valen del descontento del sector para dividirnos y sacar réditos políticos», ahora es Asturias Ganadera la que se da por aludida y sale en defensa de sus actuaciones y en contra del posicionamiento del resto de OPAS.

Por ello, recuerda que este «colectivo» cierto que nació en 2008, precisamente, por la falta de operatividad del sindicalismo agrario asturiano.» Eso no es nada que tenga que demostrarse, pues todos en el campo lo sabemos», señalan.

En su defensa, acusan a «los sindicatos ilegitimados (no hay elecciones agrarias desde 2002) de que defienden torticeramente su legalidad apelando al Decreto 27/2017, de 3 de mayo, cuando se extinguió la Cámara Agraria del Principado de Asturias y la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. Sin embargo, no dicen que en Artículo 4 se reconoce la interinidad de esa situación excepcional: En tanto no sean convocadas elecciones para la determinación de las organizaciones profesionales agrarias más representativas«.

Asmiismo, acusan a la Consejería responsable de convocar elecciones de que «sostiene en el poder a los desacreditados sindicatos a base de subvenciones y prebendas (este año cerca de 200.000€), y de no convocar dicho proceso electoral para inmortalizarles en el puesto, a costa, obviamente, de portarse bien con el poder político regional. Denunciamos la corrupción del sistema, a la Consejería sátrapa responsable y a los sindicatos vendidos al Gobierno Asturiano».

Respecto a la convocatoria de una manifestación en defensa del sector ganadero que se llevará a cabo el próximo 29 de diciembre en Oviedo, estas organizaciones no participarán apelando a «la grave situación sanitaria en la que nos encontramos». Para Asturias Ganadera, «resulta obvio que la situación sanitaria y las medidas que en cada momento resulten apropiadas para controlar la pandemia dependen de la Consejería de Salud del Principado, que vela precisamente por la salud de los asturianos, no de los convocantes a la próxima e importantísima concentración del miércoles día 29 de diciembre, en Oviedo, a las 12:00 h de la mañana, y es seguro que los participantes se esforzarán en cumplir con las medidas de contención vigentes ese día. Se trata sólo de un pretexo ladino para intentar socavar el éxito de la manifestación».