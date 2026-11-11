Suben todos los forrajes entre 5 y 10 euros en León, con parón en los cereales y un maíz que sigue sin cotizar pero al que benefician las lluvias

Con unos forrajes que siguen al alza, con incrementos de entre 5 y 10 euros en todas las categorías, las cotizaciones de los cereales siguen sin moverse, con un maíz que vive las dos caras. Por un lado, sigue sin cotizar, por el otro, las abundantes lluvias de estos últimos días y las que se esperan, pueden considerarse muy beneficiosas para el campo leonés puesto que llegan en el mejor momento.

En el maíz se ha completado el 90% de la cosecha con unas humedades idóneas y una calidad de grano excepcional, además el tiempo estable de septiembre y octubre permitió también finalizar la cosecha tanto de alubia como patata en condiciones óptimas.

En secano las labores de siembra están avanzadas en los cereales de secano, su realización se ha hecho con el suelo muy seco sin opción a la germinación, por tanto, estas lluvias aseguran a partir de ahora la nascencia, a la vez que lo que aún queda por sembrar, tan pronto que se pueda acceder a las fincas podrá realizarse en buenas condiciones.

En una provincia como la de León tan dependiente del regadío también es importante la recuperación de los embalses de cara a la próxima campaña.

Subida en todas las categorías de forraje, lo que queda aún por vender está ya recogido y el agricultor esperará sobre todo a que el invierno se recrudezca con la intención de sacar un mejor precio.

En la carne de vacuno leve bajada de precios en los frisones que se contrapone a la ligera subida del resto de animales, la impresión general es que semana a semana el mercado se estabiliza a la vez que hay una sensación de mejoría, pero también existe una cautela a la hora de trasladar esto a los precios.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 11-11-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 226,00 226,00 = Cebada *** 221,00 221,00 = Triticale 216,00 216,00 = Centeno 197,00 196,00 ▼ Avena 200,00 198,00 ▼ Maíz S/C* S/C*

* Sin acuerdo en la cotización.

*** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 500 500 = Girasol alto oleico** 515 515 =

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,30 1,30 = Negra 2,80 2,80 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 1,95 1,95 = Plancheta 2,00 2,00 = Pinta 0,95 0,95 = Riñón de León 1,40 1,40 = Redonda 1,35 1,35 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 350 350 = Jaerla 320 320 = Kennebec 390 390 = Red Pontiac 340 340 = Red Scarlett 330 330 = Yona 330 330 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 225,00 235,00 ▲ Alfalfa paquete deshidratado 255,00 260,00 ▲ Paja 1ª (Cebada) 65,00 67,00 ▲ Veza forraje de 1ª 170,00 180,00 ▲ Forraje 130,00 135,00 ▲

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,475 0,475* =

* Precio leche entregada meses OCT-NOV-DIC

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,11419* 0,11419* = Leche de cabra 0,12621* 0,12621* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.