El sector vendedor se enroca y fija claramente en 250 euros la tonelada las transacciones de maíz, que vuelve a quedarse sin cotizar en León

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 4 ha quedado nuevamente sin cotizar el maíz por falta de acuerdo a la hora de fijar un precio, el sector vendedor indico que claramente el precio que se está pagando es de 250 €/t puesto en almacén, el mismo con el que arrancó su cotización el pasado 8 de octubre. Sin embargo, este precio no fue aceptado por el sector comprador que quería rebajarlo con unos argumentos que no convencieron. Y como la lonja de León carece de la figura de mediador, las cotizaciones solo se fijan con el acuerdo de todas las partes implicadas, por lo que vuelve a quedar sin cotizar.

Hay que recordar que la lonja de León no fija precios. Su cometido es informar de las transacciones ya realizadas los días anteriores a su celebración y por tanto no es su cometido trasladar las tendencias de los mercados, según ha aclarado desde la propia lonja.

En cuanto al resto de cereales nueva bajada en prácticamente todas las categorías en torno a uno o dos euros.

Repetición de precios en el sector de la patata con la campaña prácticamente finalizada en nuestra provincia, a falta de datos oficiales la percepción del agricultor es que hay una bajada de rendimientos respecto a la pasada campaña, el temor en cuanto a la calidad se ha disipado y se puede decir que a día de hoy es todo lo contrario, el agricultor se ha encontrado con una patata muy sana y con un calibre aceptable.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN 4-11-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 228,00 226,00 ▼ Cebada *** 222,00 221,00 ▼ Triticale 218,00 216,00 ▼ Centeno 197,00 197,00 = Avena 202,00 200,00 ▼ Maíz S/C* S/C*

* Sin acuerdo en la cotización.

*** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 500 500 = Girasol alto oleico** 515 515 =

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,30 1,30 = Negra 2,80 2,80 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 1,95 1,95 = Plancheta 2,00 2,00 = Pinta 0,95 0,95 = Riñón de León 1,40 1,40 = Redonda 1,35 1,35 =