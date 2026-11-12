Solicitan un aumento de 26 millones en las ayudas extremeñas, añadir el sector de la aceituna de mesa y mantener las elecciones al campo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el Decreto-ley 6/2026 que establece ayudas para los sectores de las cerezas, cereales y apícolas, así como una modificación de la Ley de elecciones al campo en Extremadura. Esta norma tiene que ser convalidada por la Asamblea de Extremadura antes del día 27 de noviembre. Por eso, desde Unión Extremadura se solicita un aumento de 26 millones de € en las ayudas previstas, añadir el sector de la aceituna de mesa, así como mantener el calendario de elecciones al campo.

Este Decreto-ley acuerda unas ayudas de 2 millones de € para el sector de la cerezas afectadas por las borrascas de esta primavera, y una ayuda a los sectores de los cereales y apícolas para paliar el incremento de costes, fertilizantes y combustibles, derivados del conflicto en oriente Próximo por un importe de 17.587.335 €.

La Unión ha presentado varias alegaciones tanto a los sectores afectados, los importes aprobados y a la modificación de la Ley de elecciones al campo.

En el sector de las cerezas, la cantidad es muy insuficiente por lo que hemos propuesto un incremento de 6 millones de €, sí como eliminar las referencias a las variedades al no tener etas el mismo comportamiento dependiendo de la altitud de las plantaciones.

En los sectores de cereales y apícolas han propuesto la ampliación al sector de la aceituna de mesa, al ser un sector muy afectado por el incremento del precio del gasóleo agrícola y fertilizantes, así como un incremento de 20 millones en esta partida, los mismo se ampliarían al amparo del reglamento de mínimis, así mismo solicitamos un aumento de las ayudas a 60 €/ha de cereal de secano y de 120 €/ha cereal de regadío.

Solicitan la derogación de la Disposición final primera que pospone la celebración de elecciones al campo en Extremadura, «entendemos que es un derecho de los agricultores y ganaderos extremeños el poder decidir de manera periódica a sus representantes, si los comicios coinciden con otra elección o bien se adelantan o se atrasan unos meses, pero en ningún caso se posponen para otro año natural».

Estas alegaciones se han presentado para su trámite en la Asamblea de Extremadura, entendemos que las modificaciones propuestas mejoran la norma y los fondos que se solicitan su aumento se pueden recuperar por ejemplo con la no aprobación de la exención de una parte de la Ecotasa a las empresas que gestionan la Central Nuclear de Almaraz.