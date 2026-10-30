Enfado del sector: la Junta extremeña aprueba por Decreto-Ley posponer sine díe las elecciones al campo en la región

«Con nocturnidad y alevosía, y aprovechando un Decreto-ley de ayudas a los sectores de la cereza los cereales y apicultura, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado de hecho posponer sine díe las elecciones al campo extremeño», según ha denunciado la Unión Extremadura.

Con la excusa de no coincidir con otras elecciones ya sean municipales, autonómicas, Generales o al Parlamento Europea, se modifica la Ley de Elecciones al campo en Extremadura y se convocarán si entre estas elecciones anunciadas hay un año en el que no se celebre ninguna.

La Unión entiende que «se ha buscado una excusa para no llamar a los agricultores y ganaderos a decidir quienes quieren que sean sus interlocutores, se posponen sine die, con la dificultad que entraña el encontrar un año sin convocatoria de algún tipo de elecciones, una cosa es no coincidir en los periodos cercano y otra muy distinta el posponerlas sin fecha».

“ES CURIOSO QUE PP Y VOX QUE LLEVAN 3 AÑOS PIDIENDO ADELANTO DE LAS ELECCIONES AL GOBIERNO DE ESPAÑA AHORA POSPONEN LAS ELECCIONES AL CAMPO EN EXTREMADURA”

Asimismo muestran su enfado porque «esta decisión se ha tomado sin consultar a las Opas, o al menos a La Unión, el artículo 299 de la Ley Agraria de Extremadura que regula la determinación de la representatividad establece que se convocarán cada 5 años, previa consulta a las organizaciones profesionales agrarias con implantación en la Comunidad Autónoma, ¿para convocarlas hay que consultar y para aplazarlas sin fecha no es necesario?».

De igual forma, ironiza con que «e curioso que tanto el PP como Vox que criticaban que el Gobierno de la Nación lo hacía a través de Reales Decretos, hagan lo mismo, cambiar la Ley de elecciones al campo en la Región a través de un Decreto-ley de ayudas a los agricultores».

Finalmente, también quieren llamar la atención en que «aquellos partidos que llevan pidiendo adelanto electoral al Presidente del Gobierno, cuando gobiernan ellos una de las primeras medidas sea el posponer hasta no sabemos cuándo la voluntad y el derecho de los agricultores a elegir periódicamente a sus representantes».