Solicitan a la Junta de CyL que incremente el presupuesto a las explotaciones extensivas para manejo, confinamiento y salvaguarda del ganado

UPA Castilla y León ha remitido este lunes 10 una carta a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, solicitando un presupuesto adecuado y ajustado a las necesidades que tienen los ganaderos de extensivo de esta región para tareas básicas como el manejo, confinamiento y salvaguarda del ganado.

“Con la Orden de 12 de septiembre de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se convocan para el año 2025 las ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias de Castilla y León vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad en el marco del plan estratégico de la Política Agrícola Común de España para el periodo 2023-2027, cofinanciadas por el FEADER”. Se trata de la línea de ayudas a la ganadería extensiva en una materia tan sensible y demandada por el sector como es dotar a las instalaciones adecuadamente para el manejo, confinamiento y salvaguarda del ganado. Esta línea es básica en un contexto como el actual con un sector al que le preocupa y le afecta la EHE, la lengua azul o la nueva y preocupante enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

Esta medida fue anunciada por el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco, en la última Feria de Salamanca, donde dejó patente el gran interés de su gobierno autonómico por la ganadería extensiva.

Lo cierto es que esta Orden ha creado un gran interés entre los ganaderos de Castilla y León, necesitados de dotar a sus explotaciones de instalaciones más adecuadas. Y este interés se ha incrementado en las últimas fechas si cabe más desde que la DNC llegó a España.

Sin embargo, «desde UPA hemos reclamado a la Consejería de Agricultura que se incremente el presupuesto inicial de 2.428.735 €, puesto que lo consideramos muy insuficiente ante la previsible demanda de peticionarios, muchos de los cuales podrían quedarse fuera de esta ayuda, dado que se podría dar el caso que sólo beneficiara a 242 peticionarios».

“Esto al final provocará un descontento entre gran cantidad de ganaderos en un momento donde dotar de instalaciones adecuadas es más necesario que nunca”, recuerda UPA en su escrito.