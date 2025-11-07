El nuevo plan de apoyo a la ganadería extensiva en CyL apuesta por la inversión en infraestructuras comunes y modernización de las explotaciones

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha avanzado las principales líneas del nuevo Plan de Promoción de la Ganadería Extensiva de Castilla y León, una iniciativa dotada con 10 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026, apostando por la inversión en infraestructuras comunes, la modernización de las explotaciones y el apoyo a la comercialización.

En una visita a una explotación de ganadería extensiva en régimen de titularidad compartida en Las Navas del Marqués (Ávila), dha resaltado que objetivo del plan consiste en fortalecer a la ganadería extensiva como modelo productivo que contribuye a fijar población, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y reconocer su contribución en la prevención de los incendios forestales.

En este sentido, la consejera ha señalado que la ganadería extensiva “es un ejemplo de equilibrio entre producción, sostenibilidad y territorio”, y ha subrayado que, con este proyecto, la Junta quiere “garantizar su futuro y reconocer el papel esencial de los ganaderos que mantienen vivo el medio rural”.

Entre las medidas destacan las ayudas para la modernización de explotaciones, el fomento del pastoreo sostenible y la priorización del manejo en extensivo en los criterios de selección de ayudas de la Consejería.

También incluye inversiones en infraestructuras colectivas como caminos rurales, vallados, mangas, bebederos, balsas y cerramientos. Prevé además la construcción de nuevas balsas comunitarias para garantizar el abastecimiento y contribuir a la prevención de incendios forestales.

Otras medidas contemplan la mejora genética y la sanidad animal adaptada al extensivo, el impulso a la formación y al empleo rural mediante sistemas de relevo que favorezcan la conciliación, y el fomento de la innovación y la digitalización con el desarrollo de herramientas tecnológicas que mejoren el manejo de los pastos.

Asimismo, se apoyará la comercialización de las producciones extensivas a través de canales cortos para aumentar su valor añadido, se reforzará la promoción mediante campañas y participación en ferias agroalimentarias, y se defenderá la calidad de las producciones y de las figuras de calidad asociadas.

APOYO AL SECTOR GANADERO

Durante la visita, González Corral ha hecho también balance del apoyo de la Junta al conjunto del sector ganadero durante la legislatura. Entre las actuaciones más destacadas ha señalado los 18 millones en ayudas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, los 6,4 millones invertidos en vacunas frente a la Lengua Azul y las ayudas a la incorporación de jóvenes ganaderos, con 310 incorporaciones en la última convocatoria que han recibido 20 millones de euros, de los que 16,3 millones se han destinado a ganadería extensiva.

Ha destacado también las ayudas a la modernización de explotaciones ganaderas, con una cuantía de 11,5 millones en sistemas extensivos, y las actuaciones de fomento de razas autóctonas y patrimonio genético ganadero, con más de 10 millones de euros en distintas líneas de apoyo.

El balance incluye el plan de balsas ganaderas, en ejecución hasta 2026, con una inversión de 5 millones de euros y las inversiones en pequeñas infraestructuras ganaderas, con 4,7 millones de euros destinados a cerramientos, abrevaderos, mangas de manejo y caminos rurales, tanto para entidades locales como particulares.

A todo ello hay que sumar las ayudas en situaciones de emergencia como las relacionadas con la sequía y con los incendios forestales de este verano. En este último aspecto la consejera ha destacado la tramitación de 758 expedientes desde el 28 de agosto para agricultores y ganaderos por un importe de 3,9 millones a lo que hay que añadir los más de 2 millones destinados al suministro de alimento de urgencia a las ganaderías, con 442 ganaderos atendidos y más de 8,3 millones de kilos repartidos.