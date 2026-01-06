Siguen las movilizaciones: los ganaderos cántabros protestan este viernes contra las políticas europeas y en defensa del sector primario

Todas las organizaciones agrarias de Cantabria se han unido para convocar una manifestación y una tractorada este viernes en Santander contra las políticas europeas y en defensa del sector primario. La protesta comenzará con una marcha que saldrá a las 12.00 horas de la calle Burgos, con llegada prevista a las 13.00 horas a la Delegación del Gobierno, a la que se unirán los tractores desde el túnel de la calle Burgos.

Tras la gran manifestación del 18 de diciembre en Bruselas, los ganaderos cántabros sacarán sus tractores a la calle en Santander contra el futuro tratado con Mercosur y el recorte de un 22 por ciento en las ayudas de la PAC del próximo periodo.

Además reclaman a Europa la bajada de la calificación de la dermatosis nodular para poder vacunar a sus animales y más control contra los ataques del lobo, que, según advierten, se extienden por toda Cantabria.

Representantes de UGAM COAG, Asaja y UPA han informado este lunes, en rueda prensa, sobre esta protesta, que también convocan Aigas-La Unión, las asociaciones Vaca Frisona de Cantabria (AFCA) y Razas Cárnicas de Cantabria y las cooperativas Agrocantabria, Valles Unidos y Ruiseñada. Está previsto además que se una a la marcha una representación de las cofradías de pescadores.

LLAMAMIENTO A LOS CIUDADANOS PARA PARTICIPAR Y A LOS PARTIDOS PARA QUE NO LA POLITICEN

El secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se sumen a esta protesta en defensa del sector agroalimentario pero ha pedido que ningún partido político la haga suya.

«No queremos que ningún político se haga dueño de ella. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones», ha criticado.

Las organizaciones ganaderas advierten de que el tratado que está negociando Bruselas con Mercosur abre la puerta a la entrada de alimentos de terceros países «de dudosa procedencia», sin los estándares de calidad que reúnen los que produce el campo español.

Según Alberto Pérez Quintial, con este acuerdo entrarán productos de menor calidad pero que tampoco van a abaratar los precios en los supermercados porque será la gran industria la que se ocupe de manejarlos.

«El acuerdo perjudica gravemente a los ganaderos y a la seguridad alimentaria», ha subrayado.

Al impacto del futuro tratado se suma un nuevo recorte de las ayudas de la PAC, que ya bajaron en el anterior periodo y han llevado al campo «a una situación crítica», han advertido las organizaciones ganaderas.

En Cantabria en estos momentos, según sus datos, el número de explotaciones en activo se ha reducido a 714 ganaderías de leche y poco más de 2.000 de carne.

Otra de las razones que les lleva a sacar los tractores a las calles es la clasificación de la dermatosis nodular contagiosa como enfermedad de categoría A, lo que implica que si hay un caso positivo en una explotación se deben sacrificar todos los animales de la ganadería.

Los ganaderos cántabros piden que los 27 se pongan de acuerdo para clasificarla como de categoría B para permitir la vacunación contra esta enfermedad, que se está extendiendo por la vecina Francia, señalan.