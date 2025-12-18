Protesta en Bruselas: los agricultores españoles dejan claro su rechazo a los recortes de la PAC y los acuerdos comerciales sin reciprocidad

Cientos tractores y miles de agricultores, 15.000 según los organizadores, llegados de toda Europa, incluida España con cerca de mil personas, han bloqueado el centro de Bruselas desde primera hora del jueves para pedir que no se recorten las ayudas de la PAC y para protestar contra los acuerdos comerciales sin reciprocidad entre la UE-Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado.

Los responsables de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA explicaron durante la manifestación masiva de agricultores que las protestas del sector se deben sobre todo a los recortes en la Política Agrícola Común, calculados en un 22% lo que representa unos 900 millones de euros menos al año, propuestos para el periodo 2028-2034 y a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur, que no prevén una reciprocidad.

«SI HAY QUE VOLVER A BRUSELAS VOLVEREMOS Y SI HAY QUE ESTAR EN LAS CALLES Y CARRETERAS DE NUESTRO PAÍS, LO HAREMOS»

El presidente de Asaja, Pedro Barato, indicó en declaraciones a la prensa que la propuesta de financiación en el marco financiero plurianual «es la ruina del campo europeo y en particular el campo español» y añadió que se está «poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la PAC», que es la única política común «que queda».

En ese contexto, aseguró que los agricultores y ganaderos han venido a Bruselas a «decir basta» y pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «poner orden», ya que de lo que la UE comprometió en el año 2024 «no ha cumplido nada».

Lamentó en particular la disminución del presupuesto y la desaparición del segundo pilar de la PAC y confió en que las reuniones que hoy han celebrado los representantes del sector con Von der Leyen permitan «rectificar».

Sobre los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, subrayó que «no se nos puede pedir más sacrificios con terceros países cuando no existe la reciprocidad» y aseguró que «si hay que volver a Bruselas volveremos» y «si hay que estar en las calles y carreteras de nuestro país, lo haremos».

LAMENTAN QUE LOS AGRICULTORES SIGUEN SIENDO «MONEDA DE CAMBIO» Y DEFIENDEN EL DERECHO “QUE TENEMOS QUE COMPETIR CON LAS MISMAS CARTAS» CON TERCEROS PAÍSES

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristobal Cano, consideró «un éxito» la «movilización histórica» en Bruselas.

«Están aquí los jefes de Estado y Gobierno. Tienen que sentir alto y claro que la propuesta de la PAC que está sobre la mesa no es la que necesita el sector. Necesita una PAC fuerte con presupuesto y a la altura del sector», dijo.

Dijo que desde la UE «parece que se le ha olvidado muy pronto» que «somos un sector estratégico» y subrayó que la UE «tiene que respaldar a la agricultura y ganadería» y no con un presupuesto «menor» sino con más y financiación y mejores medidas de reparto.

Cano consideró además que los agricultores siguen siendo «moneda de cambio» y subrayó que «no vale cambiar automóviles por alimentos».

Sobre los acuerdos con terceros países, opinó que «tenemos que competir con las mismas cartas», y que para ello se piden clausulas espejo y reciprocidad, por ejemplo con la autorización de los mismos productos fitosanitarios.

También lamentó que las propuestas de Bruselas para reducir la burocracia solo se traduzcan en «más burocracia».

ESCEPTICISMO CON LAS SALVAGUARDAS APROBADAS PARA MERCOSUR: EL PACTO CON MARRUECOS TIENE SALVAGUARDAS «IMPORTANTÍSIMAS QUE NO SE HAN APLICADO NUNCA»

Por último, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, se refirió a la «preocupación enorme» por la propuesta de la Comisión de un recorte de la PAC del 18% sin contar con la inflación, que supondrá para España unos 900 millones de euros menos al año.

Opinó que lo que plantea Bruselas en la futura PAC va a implicar la «desaparición» de la política común y volver a una renacionalización y expresó preocupación por los acuerdos con terceros países, que aunque podrán beneficiar a algunos productos, para la agricultura en general «suponen la ruina».

En ese contexto, se mostró escéptico con las salvaguardas aprobadas para Mercosur y dijo que si el pacto comercial de la UE con Marruecos tiene salvaguardas «importantísimas» que «no se han aplicado nunca», teme que tampoco se llegaran a aplicar las acordadas en este caso y que se produzca una competencia desleal.