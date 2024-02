Siguen bajando los precios de los cereales en la lonja del Ebro, en un mercado que cada vez tiene más oferta

FRUTOS SECOS: Vuelven los apuntes positivos a la tablilla de las almendras después de muchas jornadas sin asomar. La demanda se va animando, hay más oferta y se cierran más operaciones y la escasa oferta que queda en los almacenes va saliendo, con más velocidad en las comunas, larguetas y guaras. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FRUTAS: Se mantiene la tranquilidad en el mercado de las frutas de pepita, con repetición generalizada de precios. Iniciamos mes y la demanda de estas frutas va a ir en aumento, pero todavía el mercado está dormido y las cámaras sacan mercancía poco a poco. En las peras, no hay entradas de oferta de fuera que presionen el mercado y las existencias en las cámaras no son altas. En las manzanas hay algo de presión por la entrada de existencias desde otros países.

PORCINO: Se mantiene sin cambios otra semana más la tablilla del porcino, en un mercado con una oferta cada vez más ajustada, dejando olvidados los retrasos navideños y cada semana bajando los pesos. El consumo en Europa sigue alto y hay una menor oferta de animales, pero sin exportación a terceros países. No hay alegría para subir los precios y la repetición impera en los principales mercados europeos.

LECHONES: Sigue inamovible la tablilla del lechón, en un mercado con una oferta corta que no tiene problemas para colocarse. La entrada de animales de fuera se hace a cuentagotas, con los mercados del norte de Europa demandando animales, pero sin subir precios. El mercado nacional no permite mayores subidas si no hay más alegría en los precios del gordo. No hay más demanda porque los ganaderos retrasan lo máximo posible la salida de animales, subiendo los pesos para poder rentabilizar al máximo el animal y viendo que las reposiciones se hacen a precios altos.