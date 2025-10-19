Sigue sin llover y las previsiones no son halagüeñas en las zonas productoras por lo que preocupa la producción final y la calidad del futuro aceite

Siguen los negros chubascos teóricos que no literales sobre el futuro de la próxima campaña del aceite. Sigue sin llover y el anuncio de un cambio de tendencia meteorológica augura lluvias pero no en las principales zonas productoras, por lo que la preocupación del sector ya no se centra en la producción final o si se llegará o no a los aforos presentados por la Junta de Andalucía o el Ministerio de Agricultura, sino en la calidad del futuro aceite.

De hecho, según fuentes del sector, el aceite nuevo de calidad extra está en su arranque en una horquilla de va desde 5.000 hasta 5.700 euros por tonelada, pero con una oferta muy corta y una calidad que todos asumen que es muy baja. Lo que ha despertado el temor a la calidad del futuro aceite.

Con este panorama, COAG Jaén mantiene abierta una ventana para conocer los precios del aceite de oliva en origen de forma actualizada, los viernes. Hay que recordar que estos precios son medios y se refieren a transacciones realizadas en origen, sin envasar.

El precio medio del aceite, en origen, según el POOLRED se ha situado esta semana (del 12 al 18 de octubre) en:

* España * Jaén Precio medio operaciones: 3,82 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,18 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,61 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,44 euros Precio medio operaciones: 3,79 euros

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,09 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,56 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,49 euros

*Para conocer más datos sobre precios y operaciones en origen ponte en contacto con el Sistema de Información de Precios en Origen – POOLred. Tel. +34 953 29 50 90 E-mail: pool@poolred.com

El precio medio del aceite del 6 al 12 de octubre según la Junta de Andalucía es:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,32 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,61 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,50 euros

El precio medio del aceite la semana del 22 al 28 de septiembre según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha situado en 3,70 euros:

Aceite de Oliva Virgen Extra: 4,26 euros

Aceite de Oliva Virgen: 3,64 euros

Aceite de Oliva Lampante: 3,43 euros

PRECIOS AUTONOMÍAS

PRECIOS INTERNACIONALES