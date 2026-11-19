Sigue el enfado en el sector y crecen las amenazas de denuncias por el precio de la leche en origen, Unión de Uniones califica de «irrisorios los precios en las nuevas ofertas de contratos lácteos que las industrias lácteas comenzaron a trasladar este martes a las explotaciones ganaderas». Por su parte, el Sindicato Labrego Gallego-Comisións Labregas ya habla de denuncias ante la AICA.

Como ya ha denunciado AGROMURALLA en Galicia, las subidas apenas suponen subidas de entre 1 céntimo por litro, en la mayoría de los casos, o dos, una situación que se repite a nivel estatal en las principales regiones productoras.

Unión de Uniones alerta sobre el incremento desorbitado de los costes de producción a la vez que se ha sufrido la drástica reducción de los precios aplicada por las industrias el pasado mes de marzo, de 8 -10 céntimos por litro, por lo que considera «absolutamente inadmisible que, tras haber aplicado semejante recorte y en un contexto de incremento imparable de los costes de producción, las industrias pretendan compensar a los ganaderos con lo que califica de limosna».

La organización recuerda que, en base a estudios de costes realizados en distintas Comunidades Autónomas los costes de producción de las granjas se sitúan en torno a los 47 y los 48 céntimos por litro (Galicia) o los 49 céntimos por litro (Castilla y León)

A nivel estatal, Unión de Uniones destaca cómo los principales costes de producción (alimentación, electricidad, gasóleo…) llevan subiendo desde abril a tasas preocupantes mientras que el precio percibido lleva meses bajando, asumiendo las granjas este sobrecoste, en vez de poder trasladarlo al siguiente eslabón.

PARA EL SLG O SE RECUPERAN UNOS PRECIOS JUSTOS O LO VERÁN COMO «UNA AGRESIÓN AL SECTOR LÁCTEO GALLEGO»

Por su parte, el Sindicato Labrego Gallego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) demanda la actuación inmediata de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), tanto a nivel gallego como estatal, ante el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de la industria láctea, «que continúa pagando la leche por debajo de los costos de producción y presentando propuestas de renovación de contratos que no garantizan la viabilidad de las granjas».

La organización considera que la situación es insostenible y exige que, en las renovaciones de contratos que deben formalizarse antes de que final este mes, la industria cumpla la ley y establezca precios justos que cubran los costos reales de producir un litro de leche. En este sentido, para el SLG es insuficiente la subida de 1,5 céntimos por litro que están proponiendo algunas industrias. Además, advierte que «las granjas no pueden seguir asumiendo las consecuencias de una cadena alimentaria en la que la industria impone precios por debajo de los costos de producción».

Por ello, demanda que en esta renovación de contratos se recuperen unos precios justos para la leche y alerta de que, de lo contrario, considerará estas propuestas «una agresión al sector lácteo gallego».

El Sindicato Labrego Gallego denuncia que, mientras los costes de las materias primas, de los insumos y de los salarios continúan incrementándose, las ganaderas y los ganaderos vienen soportando desde hace meses importantes bajadas en el precio de la leche.

Esta evolución está situando las granjas gallegas en una situación continuada de pérdida de rentabilidad, convirtiéndolas en las peor pagadas del Estado. Una situación que, de prolongarse, tendrá consecuencias sobre el conjunto del sector productivo y acabará repercutiendo también en la propia industria láctea. Por ello, el SLG considera que no se puede aceptar una renovación de contratos basada en incrementos simbólicos que no respondan a la realidad de los costos de producción. La industria debe trasladar a los precios que pagada a las granjas el encarecimiento de los factores necesarios para producir leche.