La Asociación de Ganaderos y Agricultores Agromuralla manifiesta su profundo enfado ante las nuevas cifras que las industrias lácteas han comenzado a trasladar a las explotaciones ganaderas, menores de las esperadas, con incrementos en el precio de la leche en origen que califican «de burla, ya que suponen solo 1 céntimo – excepto en el caso de Entrepinares que sube 2».

La asociación considera que «hablar de aumento es demasiado pretencioso, especialmente después de la drástica reducción de los precios aplicada por las industrias el pasado mes de marzo, de 8 -10 céntimos por litro, que coincidía además con el inicio de la campaña».

Agromuralla considera «absolutamente inadmisible que, tras haber aplicado semejante recorte y en un contexto de incremento imparable de los costes de producción, las industrias pretendan compensar a los ganaderos con lo que la asociación califica de limosna».

«TODO LO QUE SE VENDA POR DEBAJO DE 47/48 CÉNTIMOS SE HACE POR DEBAJO DE COSTES»

La organización recuerda que, hace apenas unos días, un representante de la Fundación Juana de Vega, entidad de referencia en el análisis de la evolución del sector primario gallego, compareció ante la comisión parlamentaria que estudia la configuración de los precios de la leche en origen en Galicia, situando los costes de producción de las explotaciones de vacuno de leche entre los 47 y los 48 céntimos por litro.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de revisar los precios que están percibiendo los productores y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria. De acuerdo con los últimos datos publicados por el MAPA el precio medio del litro de leche en Galicia en septiembre 2026 es de 0,455€, de modo que si incrementamos un céntimo por litro, estaremos en los 0,46€, importe que queda por debajo de los costes estimados de producción.

Desde Agromuralla advierten de que, en caso de detectar contratos con precios inferiores a esos valores de referencia, analizarán los posibles incumplimientos de la normativa y emprenderán cuantas acciones estén a su alcance en defensa de los ganaderos afectados.

Asimismo, la asociación señala que la similitud de precios por parte de la industria hace dudar de si existe o no una real competencia y si estuviese produciendo una situación de fijación de precios como ocurrió en el pasado.

“La ley de la cadena alimentaria se tiene que cumplir y la fijación de precios es ilegal”, comentan desde Agromuralla. “Llegaremos hasta el fondo de la cuestión”, concluyen añadiendo que «los ganaderos no pueden seguir pagando el pato del aumento de los costes por cuestiones geopolíticas y la industria siempre se quiera ir de rositas».