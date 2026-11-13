Agromuralla denuncia que la industria propone una subida «insuficiente» de entre 2 y 3 céntimos en los nuevos contratos de la leche

La asociación de productores de leche Agromuralla, que agrupa a ganaderos de toda Galicia, ha confirmado que «algunas industrias» han presentado ya ofertas con una leve subida de entre 2 y 3 céntimos por litro para la próxima renovación de los contratos de suministro con las explotaciones ganaderas con una ligera subida del precio en origen, pero las considera insuficientes.

Tras todo el enfado de la pasada negociación de los contratos, en declaraciones a Efe Agro, la presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, aclaró que «algunas industrias, no todas, han presentado ofertas que contemplan entre 2 y 3 céntimos de incremento» en relación con el precio que se paga actualmente por la leche en las granjas.

«Es la información que tenemos de ayer por la tarde», precisó, a la espera de que otras empresas del sector presenten sus ofertas para la renovación contractual.

A su juicio, esa subida es «totalmente insuficiente», debido a la «escalada de los costes de producción» que se produjo en los últimos meses, especialmente en el precio del combustible y de los fertilizantes.

También, recordó, «después de la bajada abrupta de los precios de la leche en origen desde el pasado mes de marzo».