Desde la sección de Guadalajara de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica (ADSC) han lamentado que no se vea como prioridad de futuro las inversiones en las zonas rurales europeas, tras el fracaso en las negociaciones por no alcanzar un acuerdo en los presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Estos presupuestos plantean recortes presupuestarios en las políticas de la Política Agraria Común o de los Fondos de Cohesión, de especial importancia en el caso español y de la provincia de Guadalajara en particular, ya que algo más del 90% de su territorio representa la “Zona Cero” de la despoblación europea.

Se recuerda que la situación de despoblación de la interregión Serranía Celtibérica es demoledora, según se desprendía del estudio realizado por la experta de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, Pilar Burillo, presentado a inicios del presente año con los nuevos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al 1 de enero de 2019, y siguiendo los nuevos criterios aprobados por el Parlamento Europeo.

Así, la población de esta interregión, formada por 1.355 municipios, y 65.824 km2 de extensión -más del doble que Cataluña o Bélgica-, ha descendido a 460.613 personas, lo que da una densidad de 6,99 hab/km2 y que, en el caso de la provincia de Guadalajara, en la que se encuentran 256 municipios que ocupan un 91,08% del territorio (11.114´97 km2) y que tienen 46.848 habitantes censados, da una densidad de población de 4,21 habitantes/km2, la más baja de España. La situación se podría calificar de “emergencia demográfica” si además se tiene en cuenta que la población que reside todo el año en la mayoría de los municipios suele ser un tercio de la censada.

En un momento en el que la Unión Europea y el Gobierno de España han puesto como acción prioritaria el cambio climático para alcanzar la neutralidad en el año 2050, el territorio de Serranía Celtibérica, al que se podría calificar como el “Pulmón de Europa del Sur”, hace años que la ha superado pero si no se ataja la situación de abandono territorial de las últimas décadas, será el primer territorio europeo en alcanzar la “neutralidad demográfica” mucho antes del 2050. Lo grave de esta situación, se apunta desde la sección de Guadalajara de la ADSC, es el acto continuado de “demotanasia” al que está sometido este territorio, a pesar de que la Comisión Mixta Congreso-Senado aprobó por unanimidad, el 8 de octubre del 2015, la “Proposición no de Ley sobre el Proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación”, sin que se haya ejecutado ninguno de sus puntos.

Así, se recuerda que se sigue insistiendo en la problemática de estas zonas rurales desde las instituciones, como en Castilla-La Mancha con la firma del Pacto contra la despoblación el próximo viernes 28 de febrero en Brihuega, pero que siguen sin respaldarse en presupuesto alguno para llevar a cabo las medidas recogidas en el mismo.

Para la sección de Guadalajara de la ADSC, si ya vamos tarde para implantar medidas que ayuden a revertir o tan siquiera a mantener la población en estas zonas, los recortes presupuestarios desde la UE que afectan de manera tan directa a las zonas rurales no son el camino.