Semana de movilizaciones en el sector agrario y ganadero con la negociación de la PAC de fondo

Comienza una semana con varias movilizaciones en el sector agrario y ganadero cuando el mismo miércoles tendrá lugar la conferencia sectorial del ministro y las CC.AA, donde se debatirá los principales ejes del plan estratégico de la PAC que el Gobierno tiene que entregar a Bruselas antes del 31 de diciembre.

Andalucía será uno de los puntos candentes. Las organizaciones agrarias representativas del sector lechero andaluz COAG Andalucía y UPA Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Organización de Productores –OPL- del Sur, con el apoyo de Asaja Córdoba, arrancan este martes el calendario de movilizaciones para reclamar unos precios justos para los ganaderos que cubran, al menos, los costes de producción de la leche.

El sector, bajo el lema ‘Con la leche al cuello’, se manifiesta en Sevilla para denunciar la cruda realidad que sufren los ganaderos, exigir soluciones a las administraciones y concienciar a la sociedad de la importancia de consumir leche de calidad y saludable, que es la que se produce en Andalucía, a un precio digno que garantice la rentabilidad de las explotaciones. La manifestación partirá a las 10:00 horas desde el Palacio de San Telmo para llegar a la Plaza de España, donde se procederá a leer un manifiesto y a realizar las declaraciones a los medios a las 11:30 horas.

Por su parte, los regantes del Bajo Guadalquivir ya anunciaron sendas movilizaciones para pedir mayor dotación de agua para completar el ciclo vegetativo de sus cultivos. Para exigir el agua que necesitan, cientos de regantes del Bajo Guadalquivir se movilizarán este martes 13 de julio ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también en Sevilla.

«En las actuales circunstancias de falta de agua se va a dejar de contratar mucha mano de obra, y lo peor es que los cultivos que no se han secado ya, se

secarán en las próximas semanas si no se atienden nuestras demandas, con lo que se incrementará sustancialmente la pérdida de jornales contratados.

Son muchos los puestos de trabajo que desaparecerán si no se atiende nuestra exigencia de agua para los cultivos, poniendo en grave peligro la paz social imperante en la Comarca», han afirmado.

Por último, en Madrid, frente al Ministerio de Agricultura, en el mismo momento que se está celebrando la conferencia sectorial de la PAC el 14 de julio, Unión de Uniones ha convocado a una representación de agricultores de sus organizaciones territoriales a para reclamar un futuro para el campo. La organización agraria quiere reivindicar las medidas extraordinarias que niega el ministerio y que necesita el sector vitivinícola a las puertas de la vendimia así como la ausencia de ayudas autonómicas para los cultivos leñosos tras los daños causados por Filomena.

Este acto recibirá una caravana que parte el día 13 de julio desde Castilla – La Mancha y en él se tendrá previsto aserrar un olivo centenario muerto, así como dejar cajas de uvas verdes y cepas secas en la puerta del Ministerio al son de la banda sonora de La Muerte Tiene un Precio. A la concentración acudirán miembros de la Ejecutiva, como el valenciano Luis Javier Navarro, el coordinador de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero y el responsable sectorial de viticultura, Joan Santó. Así, también estará presente Jose Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones, quien esbozará también las principales demandas de la organización a la futura PAC.