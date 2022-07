Se mantiene otra semana más la tendencia a la baja del cereal en la lonja del Ebro por la presión de los mercados internacionales

Los mercados internacionales presionan y hacen que se mantenga otra semana más la tendencia a la baja en los precios de los cereales en la lonja del Ebro. El mercado continúa poco operativo, aunque algo más de movimiento hay que en pasadas semanas. Bajan las cebadas y con más fuerza los trigos, tanto los forrajeros como los panificables, una vez que esta semana se espera terminar de cosechar en gran parte de las zonas. Ligera bajada del maíz, con ofertas atractivas en puerto y desde Francia, y recortes también en los trigos duros. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Nueva subida en las pacas de categorías altas otra semana más. Repiten con firmeza en las demás clasificaciones en la tablilla forrajera. El mercado sigue demandando y el producto va saliendo de los almacenes rápido. Se está trabajando a su vez en un tercer corte que continúa siendo bueno, tanto en cantidad como en calidades.

FRUTOS SECOS: Se mantiene la escasa operatividad en el mercado de las almendras y no se producen cambios en las cotizaciones. El mercado está plano sin una oferta que salga con fuerza ni una demanda que aumente las ganas de vender.

PORCINO: Se mantiene la tendencia alcista de precios en la tablilla del porcino. El mercado muestra una oferta claramente a la baja. Las altas temperaturas se hacen notar en las granjas y cada vez cuesta más que engorden los animales. La demanda cuenta con el añadido del turismo, pero todavía sin el empuje final de la exportación a terceros países que sirva pare permitir unas subidas más generosas.

LECHONES: Nueva subida en la tablilla del lechón para esta jornada. La oferta de animales tiende cada vez más baja y la demanda se anima poco a poco. Continúa la subida de los precios del gordo y las plazas vacías van aumentando.

AVES: Tras cuatro jornadas de subidas la tablilla de los pollos se ha tomado un respiro y repite tanto en el vivo como en la canal. La falta de animales con tamaño permite mantener precios con fortaleza. La demanda sigue animada desde inicios de mes y se espera que siga durante todo julio.

HUEVOS: Repeticiones otra semana más en la tablilla con ligeras subidas en las categorías superiores esta jornada. La oferta sigue controlada. A la producción le cuesta cumplir los pedidos con una demanda externa que sigue presionando para comprar.

VACUNO: Repiten los machos y suben las hembras en la tablilla de las canales de vacuno. La oferta sigue corta, sin animales de peso, pero suficiente para la demanda actual. Las ventas en los mostradores suelen resentirse en esta época del año. Las ventas a los mercados europeos mantienen una salida para la oferta y refuerzan los precios, sobre todo a las hembras, que están más buscadas.

OVINO: El mercado del ovino mantiene la tranquilidad y no se han producido cambios en la tablilla. La oferta de animales sigue corta. Los animales pequeños en el campo todavía no presionan. Salida lenta de animales de peso que se muestra suficiente para la demanda actual. Habrá que esperar a que termine la Fiesta del Cordero y hacer balance de la oferta final. La sensación en el sector es que ha habido una limpia de los animales grandes reservados para ese consumo y no va a producir un taponamiento en la oferta.