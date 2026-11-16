La Unión Extremadura ha anunciado que denunciará a toda almazara que descuente o retrase el pago del 12% de la producción de aceitunas entregadas por los productores a las almazaras amparándose en la norma aprobada por el Gobierno por las almazaras españolas deberán retirar del mercado el 12% del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/2027. El producto retirado (188.000 toneladas) deberá quedar almacenado en instalaciones propias o ajenas de las almazaras hasta el 30 de septiembre de 2027.

Como recuerda la organización agraria, la obligación de retener esta cantidad «no afecta al productor, como establece tanto la Resolución referida como la Orden APA/1145/2026, es la Almazara la que tiene que mantener este porcentaje de aceite en sus instalaciones hasta el próximo 1 de septiembre de 2027. Por este motivo no es legal la práctica que están promoviendo algunas almazaras de querer aplazar el pago del 12% de la aceituna entregada por los productores a dichas almazaras».

La Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad establecen que las aceitunas entregadas en una almazara deberán ser pagadas íntegramente en el plazo de 30 días, al ser un producto perecedero, por este motivo, «cualquier almazara que pretenda descontar o retrasar el pago del 12% de la aceituna entregada estará incumpliendo la ley y podrá ser denunciado por este incumplimiento».

La Unión Extremadura advierte de que «no va a permitir que una norma que establece un compromiso a las almazaras se convierta en una carga a los productores que son además los que van a sufrir la bajada prevista de los precios de las aceitunas esta campaña».

Paralelamente, siguen insistiendo en que la medida aprobada por el Ministerio de retener el 12% de la producción «no va a tener apenas repercusión en el mercado si la misma no se acompaña con la aprobación de cláusulas de salvaguardia a las importaciones de aceite de países terceros, principalmente del norte de África, si lo que retienes en España se cubre con importaciones, la medida no afectará en absoluto al mercado y los precios de las aceitunas seguirá bajando a los productores».