Denuncian el último despropósito del Ministerio: quiere retirar 188.000 toneladas de aceite mientras permite la entrada de 198.000 importadas

La organización agraria catalana JARC denuncia la «incoherencia y despropósito» de la nueva medida impulsada por el Ministerio de Agricultura, que obligará las almazaras a retirar temporalmente del mercado parte de la producción de aceite estatal mientras continúa permitiendo la entrada masiva de aceite procedente de países terceros. Incluso lamenta que «Se quiere retirar menos aceite del que entró importado el año pasado («retirarán 188.000 toneladas de aceite mientras entran 198.000 importadas»).

La decisión obligará cada almazara a almacenar el 12% del aceite que entre a sus instalaciones hasta el 30 de septiembre de 2027. Según los datos disponibles, la medida comportará la retirada de unas 188.000 toneladas de aceite producido en el Estado español con el objetivo de reducir la oferta y estabilizar los precios.

Desde JARC se considera «especialmente grave que el Ministerio actúe sobre la producción propia mientras ignora el volumen creciente de importaciones».

Durante el 2025 entraron en el Estado español 198.155 toneladas de aceite procedente otros países, una cantidad superior a las 188.000 toneladas que ahora se pretenden retirar del mercado estatal.

La situación todavía resulta más incomprensible si se tiene en cuenta que entre enero y agosto de 2026 ya se han importado 167.319 toneladas, una cifra que se acerca al volumen total que el Ministerio quiere inmovilizar.

«Es absurdo retirar aceite producido por nuestros agricultores mientras continúan entrando cantidades similares de aceite importado».

TÚNEZ Y MARRUECOS CONTINÚAN AUMENTANDO SU PRESENCIA

UUna parte importante de estas importaciones procede de países que compiten con costes de producción muy inferiores a los que soportan los productores catalanes y europeos.

Solo entre enero y agosto de 2026 han entrado en el Estado:

73.351 toneladas procedentes de Túnez

24.414 toneladas procedentes del Marruecos

A estas cifras hay que sumar las importaciones llegadas desde otros países extracomunitarios como Egipto, Argentina, Perú o Chile.

Para JARC, «estos datos demuestran que el foco de las actuaciones no tendría que situarse en la producción local, sino en las importaciones que contribuyen a tensionar los precios a la baja».