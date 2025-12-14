Se cumple un mes con aves confinadas por la gripe aviar, que ha provocado el sacrificio de 2,5 millones de animales y la subida del precio del huevo

España cumple ya un mes con todas sus aves de corral de cría al aire libre confinadas para resguardarse del virus de la gripe aviar que ha llevado al sacrificio de más de 2,5 millones de aves, mayormente ponedoras, y que ha impactado en el precio del huevo, que se ha anotado una subida del 6,8% en noviembre.

Así lo ha reconocido esta misma semana la mesa sectorial avícola de puesta y carne indicando que el impacto de la influenza «ha condicionado el censo de gallinas ponedoras y ha tenido un efecto significativo en la evolución del precio del huevo, que se sitúa en niveles un 30% superior al año 2024 «, según los últimos datos del INE

Mientras tanto, las gallinas siguen confinadas y a resguardo porque la circulación del virus en aves silvestres es relevante, como demuestran los focos que se declaran semanalmente en distintos puntos del país.

Ese confinamiento está haciendo su efecto porque hace ya un mes y medio que el país no declara brotes en explotaciones, lo cual le acerca a la consecución del estatus de libre de influenza aviar con los beneficios que ello conlleva para el comercio exterior.

Desde que se declaró el primer brote en una granja de la provincia de Badajoz a mediados de julio pasado, hay bloqueados cerca de 80 certificados sanitarios de exportación por unos 40 países.

14 FOCOS DESDE JULIO

Los 14 focos detectados hasta ahora en granjas de aves impactaron principalmente al sector del avícola de puesta que produce al aire libre.

El primero de ellos se detectó en una explotación de Ahillones (Badajoz) y, desde entonces, los distintos brotes han obligado al sacrificio de 2,5 millones de aves.

España había conseguido mantener las explotaciones libres de gripe aviar de alta patogenicidad durante dos años y medio hasta ese primer foco en Badajoz.